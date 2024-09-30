Чайковская о продлении отстранения: «Не ждала решения этих вопросов сейчас. На наши планы это не повлияло, продолжаем работать в полную силу»

Елена Чайковская заявила, что ее не удивило решение продлить отстранение россиян.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Несмотря на то, что это произошло, у нас стартовал потрясающий сезон, мы идем своим ритмом, своими планами. В августе мы увидели прокаты всех юниоров, в сентябре в Петербурге – программы взрослых.

Уже пошли юниорские Гран-при, сейчас начинаются взрослые. На наши планы все это не повлияло.

Конечно, такого уровня спортсменов нельзя держать для самих себя – весь мир должен видеть то, что мы делаем, что мы можем. Но скажу вам честно, я не очень ждала решения этих вопросов сейчас. Возможно, в будущем.

Поэтому я как главный тренер не удивлена и не огорчена. Продолжаем работать в полную силу, с еще более серьезными намерениями показывать достижения и высокий уровень, заинтересовывать любителей фигурного катания», – сказала Чайковская.

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