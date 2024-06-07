Александр Лакерник примет участие в конгрессе Международного союза конькобежцев

Теги сборная России ISU Александр Лакерник ТАСС Фигурное катание

Лакерник сообщил, что примет участие в конгрессе Международного союза конькобежцев.

Конгресс пройдет с 10 по 14 июня в Лас‑Вегасе. 

«Я буду участвовать в конгрессе, вылетаю туда сегодня. Какие ожидания? Работы будет много, повестка насыщенная.

Во-первых, через год предлагается собрать внеочередной конгресс, чтобы принять новую конституцию ISU, которая бы больше отвечала современным реалиям.

Во-вторых, техком по одиночному и парному катанию предлагает немало изменений в содержании произвольных программ, которые увеличат роль их артистической составляющей. Будет интересно, примет ли эти предложения конгресс.

Будут ли рассматривать «русский вопрос»? Он решается не на конгрессе. Решение о недопуске принимал совет ISU, он и должен этот вопрос рассматривать.

Я думаю, что федерация фигурного катания на коньках оперативно выпустит соответствующую информацию.

А я со своей стороны буду рад объяснить принятые решения на международном онлайн-семинаре, который мы проведем на базе нашей академии GSA и который я буду проводить совместно с известным специалистом Ритой Зоннекейн 29-30 июня», – сказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. 

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3 комментария
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Александр Рафаилович, только пожалуйста как обычно на позитиве и не нервничайте! Удачи!
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