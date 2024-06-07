Гуляев о возвращении россиян на международные старты: «В частной беседе с главой ISU я этот вопрос опять подниму. Но услышу традиционный ответ: «Николай, все будет хорошо»

Теги ISU Николай Гуляев ТАСС Чжэ Ель Ким Коньки/шорт-трек

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев примет участие в конгрессе ISU.

«Визу получил, завтра вылетаю на конгресс. Там будет обширная повестка – обсуждение вопросов развития, новых правил, актуальные вопросы конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания, международный союз объединяет все три вида спорта.

Считаю очень важным присутствие российской делегации, она довольно представительная, тем самым мы показываем, что мы открыты, мы здесь. В отличие от многих, к сожалению.

У нас нормальный диалог, нас слышат, приглашают. Мы этим пользуемся, конечно. Не близкий свет поездка в Америку, но мы понимаем, что это важно. И нужно правильное позиционирование наших интересов. Нам удается выстраивать нормальный конструктивный диалог с представителями ISU, я считаю, что это очень важно и нужно.

Возвращение российских спортсменов на международные старты? Пока что этот вопрос в повестке не стоит, но, естественно, в частной беседе с президентом международной федерации господином Кимом я этот вопрос опять подниму. Но услышу традиционный ответ: «Николай, все будет хорошо».

А на второй вопрос «Когда?» я пока, наверное, к сожалению, ответа не получу», – сказал Гуляев. 

Конгресс ISU пройдет с 10 по 14 июня в Лас‑Вегасе. 

7 комментариев
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Все эти Лакерники, Гуляевы. Отправьте уже для поднятия вопроса и снятия всех препонов маму Иру туда...
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Когда СВО закончится, тогда и разрешат. До тех пор будет публичная поддержка фашизма со стороны ису. И всё, ничего нового.
Не знаю, кто и почему там говорил про допуск юниоров. Жто невозможно, так как прямо противоречит идее национальной дискриминации.
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«В частной беседе с главой ISU я этот вопрос опять подниму. --- А почему не на конгрессе? Там же конгресс, а не вечер частных встреч.
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"Для вас стартов нет, но вы держитесь"
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Вот вся суть наших отношений с "международным" спортом:
"«Николай, все будет хорошо».
А на второй вопрос «Когда?» я пока, наверное, к сожалению, ответа не получу»".
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