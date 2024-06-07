Гуляев о возвращении россиян на международные старты: «В частной беседе с главой ISU я этот вопрос опять подниму. Но услышу традиционный ответ: «Николай, все будет хорошо»

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев примет участие в конгрессе ISU.

«Визу получил, завтра вылетаю на конгресс. Там будет обширная повестка – обсуждение вопросов развития, новых правил, актуальные вопросы конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания, международный союз объединяет все три вида спорта.

Считаю очень важным присутствие российской делегации, она довольно представительная, тем самым мы показываем, что мы открыты, мы здесь. В отличие от многих, к сожалению.

У нас нормальный диалог, нас слышат, приглашают. Мы этим пользуемся, конечно. Не близкий свет поездка в Америку, но мы понимаем, что это важно. И нужно правильное позиционирование наших интересов. Нам удается выстраивать нормальный конструктивный диалог с представителями ISU, я считаю, что это очень важно и нужно.

Возвращение российских спортсменов на международные старты? Пока что этот вопрос в повестке не стоит, но, естественно, в частной беседе с президентом международной федерации господином Кимом я этот вопрос опять подниму. Но услышу традиционный ответ: «Николай, все будет хорошо».

А на второй вопрос «Когда?» я пока, наверное, к сожалению, ответа не получу», – сказал Гуляев.

Конгресс ISU пройдет с 10 по 14 июня в Лас‑Вегасе.