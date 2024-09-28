Чайковская о недопуске россиян: «Как удобно не рассматривать вопрос, в противном случае пришлось бы принимать положительное решение»
Чайковская назвала безобразным решение отложить допуск российских фигуристов.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Безобразное решение отложить рассмотрение вопроса [по допуску россиян]. Нет [у ISU] ни причин, ни каких‑то других явлений, чтобы не рассматривать этот вопрос.
Но как удобно не рассматривать вопрос, в противном случае пришлось бы принимать положительное решение», – сказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.
Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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