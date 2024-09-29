Евгеньев о состоянии руки после пореза о конек Мухортовой: «Она до конца не зажила, но уже на месте раны появилась корочка, боль практически ушла»

Фигурист Евгеньев рассказал о состоянии руки после пореза о конек партнерши.

Дмитрий Евгеньев выступает в парном катании с Анастасией Мухортовой. Перед контрольными прокатами сборной России Евгеньев поранил руку о конек Мухортовой.

«Рука до конца не зажила, но уже на месте раны появилась корочка, боль практически ушла. Полноценно к тренировкам мы приступили через неделю после контрольных прокатов.

Руку обматываю бинтами, а под них кладу силиконы или губки с дыркой по центру, чтобы на рану ничего не давило», – сказал Евгеньев.