Евгеньев о состоянии руки после пореза о конек Мухортовой: «Она до конца не зажила, но уже на месте раны появилась корочка, боль практически ушла»
Фигурист Евгеньев рассказал о состоянии руки после пореза о конек партнерши.
Дмитрий Евгеньев выступает в парном катании с Анастасией Мухортовой. Перед контрольными прокатами сборной России Евгеньев поранил руку о конек Мухортовой.
«Рука до конца не зажила, но уже на месте раны появилась корочка, боль практически ушла. Полноценно к тренировкам мы приступили через неделю после контрольных прокатов.
Руку обматываю бинтами, а под них кладу силиконы или губки с дыркой по центру, чтобы на рану ничего не давило», – сказал Евгеньев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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