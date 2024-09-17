Евгеньев рассказал, как поранил руку о конек партнерши перед прокатами: «Смог выкатать обе программы, на адреналине не чувствовал боль»

Фигурист Евгеньев рассказал, как поранил руку о конек партнерши перед прокатами.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выступают в спортивной паре. 14-15 сентября они участвовали в контрольных прокатах сборной России в Петербурге.

«На утренней тренировке перед короткой программой Насте так понравился подкрут, что она пошла в тройной вместо двойного, хотя уговор был на два оборота. В итоге, осознав свою ошибку, она прямо в воздухе раскрылась и зубцом свободной ноги ударила меня в правую кисть, распорола немного руку. Чтобы не сниматься с прокатов, решили ее не зашивать.

На тренировках даже пропускали поддержки, чтобы не усугублять ситуацию, потому что при любом надавливании шла кровь. Я напомню, что все три поддержки в произвольной программе – на правой руке.

Благодаря стараниям врачей нашей сборной, в особенности Александра Озерова, я смог выкатать обе программы, на адреналине не чувствовал боль в программах. Сейчас, наверное, неделю буду беречь руку по максимуму, чтобы дать ране затянуться и зажить», – рассказал фигурист.

В прошлом сезоне Мухортова и Евгеньев заняли шестое место на чемпионате страны.