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  • У Мишиной и Галлямова – Майкл Джексон, у Косторной и Куницы – «Мастер и Маргарита»: вся музыка к произвольным программам пар
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У Мишиной и Галлямова – Майкл Джексон, у Косторной и Куницы – «Мастер и Маргарита»: вся музыка к произвольным программам пар

Известна музыка для произвольных программ российских пар в новом сезоне.

Фигуристы представили новые программы на контрольных прокатах.

Алиса Блинникова и Алексей Карпов – саундтрек к фильму «300 спартанцев»

Алена Косторная и Георгий Куница – музыка Игоря Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – Smooth Сriminal, Earth Song и They Don’t Care About Us Майкла Джексона

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – Caruso в исполнении SERYO

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – саундтрек к сериалу «Викинги»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – Time out, Dive (Russian Cradle) от Les 7 Doigts – саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – Freya от Power-Haus

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Георгий Куница
logoИлья Княжук
logoконтрольные прокаты
logoАлена Косторная
Елизавета Осокина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
logoНаталья Хабибуллина
Артем Грицаенко
Алексей Карпов
Алиса Блинникова
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