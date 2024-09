У Мишиной и Галлямова – Майкл Джексон, у Косторной и Куницы – «Мастер и Маргарита»: вся музыка к произвольным программам пар

Известна музыка для произвольных программ российских пар в новом сезоне.

Фигуристы представили новые программы на контрольных прокатах.

Алиса Блинникова и Алексей Карпов – саундтрек к фильму «300 спартанцев»

Алена Косторная и Георгий Куница – музыка Игоря Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – Smooth Сriminal, Earth Song и They Don’t Care About Us Майкла Джексона

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – Caruso в исполнении SERYO

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – саундтрек к сериалу «Викинги»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – Time out, Dive (Russian Cradle) от Les 7 Doigts – саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – Freya от Power-Haus