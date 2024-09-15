У Мишиной и Галлямова – Майкл Джексон, у Косторной и Куницы – «Мастер и Маргарита»: вся музыка к произвольным программам пар
Известна музыка для произвольных программ российских пар в новом сезоне.
Фигуристы представили новые программы на контрольных прокатах.
Алиса Блинникова и Алексей Карпов – саундтрек к фильму «300 спартанцев»
Алена Косторная и Георгий Куница – музыка Игоря Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – Smooth Сriminal, Earth Song и They Don’t Care About Us Майкла Джексона
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – Caruso в исполнении SERYO
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – саундтрек к сериалу «Викинги»
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – Time out, Dive (Russian Cradle) от Les 7 Doigts – саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – Freya от Power-Haus
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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