Александр Коган: «У нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску спортсменов. Идет активное обсуждение»

Александр Коган сообщил, что ФФККР находится в постоянном контакте с ISU.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

«Контакт у нас есть, у нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску наших спортсменов, безусловно, одному из важнейших вопросов.

Посмотрим, какова будет реакция. Обсуждение идет активное», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России.

Коган отметил, что у него есть информация о том, будет ли обсуждаться вопрос допуска россиян на совете ISU 27-29 сентября. Однако раскрывать эту информацию он не стал.