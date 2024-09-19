Александр Коган: «У нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску спортсменов. Идет активное обсуждение»
Александр Коган сообщил, что ФФККР находится в постоянном контакте с ISU.
Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.
«Контакт у нас есть, у нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску наших спортсменов, безусловно, одному из важнейших вопросов.
Посмотрим, какова будет реакция. Обсуждение идет активное», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России.
Коган отметил, что у него есть информация о том, будет ли обсуждаться вопрос допуска россиян на совете ISU 27-29 сентября. Однако раскрывать эту информацию он не стал.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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