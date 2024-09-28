Татьяна Мишина: «Хотелось бы видеть возвращение если не к Играм 2026 года, то хотя бы к 2030‑му»

Татьяна Мишина надеется на допуск фигуристов хотя бы к Олимпиаде-2030.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«С большим сожалением воспринимаю, что ISU даже вопрос не рассматривал. Надежды появились, когда появилась информация о допуске юниоров. Это уже был бы просвет. У нас много талантливых девочек, они бы составили конкуренцию.

Всё будет продолжаться в таком же духе – будем соревноваться в России, стартов достаточно. Но все хотят соревноваться в мире, со всеми сильными. Да, у нас сильные спортсмены, но есть и другие. Это повысило бы уровень мирового фигурного катания.

Хотелось бы видеть возвращение если не к Играм 2026 года, то хотя бы к 2030‑му. В спорте надо показывать себя сегодня, а не завтра. Жалко, что наших ребят нет на мировых стартах», – сказала Мишина.

Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?