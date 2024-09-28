Авербух о продлении отстранения: «Абсолютно понятное решение. Сколько можно прессе устраивать истории с ожиданиями – это несусветная глупость»
Илья Авербух считает ожидаемым решение продлить недопуск российских фигуристов.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Это не неожиданное решение. Сколько можно прессе устраивать эти истории с ожиданиями – это несусветная глупость. Для меня абсолютно решение понятное, ведь ничего не поменялось же. И я не понимаю, сколько можно эксплуатировать эту тему», – сказал Авербух.
Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости