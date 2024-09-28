Авербух о продлении отстранения: «Абсолютно понятное решение. Сколько можно прессе устраивать истории с ожиданиями – это несусветная глупость»

Илья Авербух считает ожидаемым решение продлить недопуск российских фигуристов.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU ) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Это не неожиданное решение. Сколько можно прессе устраивать эти истории с ожиданиями – это несусветная глупость. Для меня абсолютно решение понятное, ведь ничего не поменялось же. И я не понимаю, сколько можно эксплуатировать эту тему», – сказал Авербух .

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