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ISU отложил решение по вопросу допуска российских спортсменов («Р-Спорт»)

ISU отложил решение по вопросу допуска российских спортсменов к турнирам.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

27-28 сентября в Лозанне проходило заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).

«Вопрос участия российских спортсменов в турнирах ISU сегодня обсуждался, решения по допуску принято не было. Таким образом, решение о допуске россиян на турниры отложено», – заявил источник.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
logoсборная России (коньки)
logoISU
logoсборная России жен (коньки)
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России жен (шорт-трек)
Р-Спорт
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