ISU отложил решение по вопросу допуска российских спортсменов («Р-Спорт»)

ISU отложил решение по вопросу допуска российских спортсменов к турнирам.

Об этом сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

27-28 сентября в Лозанне проходило заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).

«Вопрос участия российских спортсменов в турнирах ISU сегодня обсуждался, решения по допуску принято не было. Таким образом, решение о допуске россиян на турниры отложено», – заявил источник.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.