ISU отложил решение по вопросу допуска российских спортсменов («Р-Спорт»)
ISU отложил решение по вопросу допуска российских спортсменов к турнирам.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
27-28 сентября в Лозанне проходило заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).
«Вопрос участия российских спортсменов в турнирах ISU сегодня обсуждался, решения по допуску принято не было. Таким образом, решение о допуске россиян на турниры отложено», – заявил источник.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости