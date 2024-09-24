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Журова о заявке Загитовой на грант: «Если проект хороший и будет приносить радость людям и обогащать в культурном плане, ничего плохого нет»

Светлана Журова объяснила возможную пользу от нового шоу Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.

«Возможно, Алине уже сделали замечание про софинансирование. В проектах на президентские гранты это должно быть отражено, по крайней мере, я могу судить по другим инициативам. Есть разные направления, где-то может быть и 100-процентный запрос поддержки от государства, а где-то речь идет о софинансировании. Возможно, она и поправит теперь свой проект, ей могли дать такой совет.

Смотрите, если это хороший проект и он будет приносить многие месяцы радость людям и обогащать в культурном плане, ничего плохого в этом нет. Все придрались к тому моменту, есть ли у нее полная поддержка гранта или нет. Человек это делает в первый раз, это очень непросто написать проект на грант.

Есть люди, которые помогают и которые давно выигрывают такие гранты. Возможно, Алина и ее команда что-то упустили. А теперь это разрослось до вселенского масштаба. Всегда важно смотреть на суть. Если там действительно плохой проект, это одно дело. Если там реально интересная инициатива, то такое внимание странно.

Еще раз повторю, что она делает это впервые, часто бывает, что проекты возвращают на доработку, это обычная практика. Люди спокойно дописывают и сдают обратно. Возможно, Загитова все поправит и будет все хорошо», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoСветлана Журова
Государственная дума
женское катание
Политика
logoАлина Загитова
деньги
ледовые шоу
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