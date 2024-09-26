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Железняков о заявке Загитовой на грант: «Хейтят Алину те, кто ничего в жизни не предпринимает и не шевелит пятой точкой»

Бывший хореограф группы Тутберидзе высказался о хейте в адрес Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге.

После появления информации о заявке в СМИ фигуристка пожаловалась на негатив в своей адрес.

«Почему никто не возмущается, когда бизнесмены различного уровня подают заявки на гранты, а Алина столкнулась с хейтом? Во-первых, грант нужно суметь оправдать, затем это огромная отчетность. А отчитаться за грант ой как непросто. И далеко не факт, что ты будешь хорошо чувствовать себя, получив одобрение. Немало моих знакомых жалели, когда получали эти гранты.

Если человек хочет что-то создать, ему нужна финансовая помощь – от государства, банка, спонсора. Это совершенно нормально. Я не против, когда человек инициативен. Хейтят обычно те, кто ничего не делает и не хочет сделать. Те, кто просто сидят на диване и не приносят пользы, больше всего хотят кого-то обидеть, унизить, задеть. Ребятки, ну попробуйте сами получить грант и организовать большое интересное дело.

В России немало людей, которые получают сумасшедшие по суммам гранты на свои ледовые шоу. Алина Загитова в этом деле далеко не первая и не последняя. Почему кому-то можно, а кому-то нельзя? Конкуренты работают, называется.

Я уверен, что продукт Алины будет собирать большое количество зрителей и станет окупаемым. Главное, чтобы команда Загитовой хорошо сработала и сделала классное шоу. Я поддерживаю Алину. Девчонка не сидит на месте, двигается. Это же прекрасно! Этот грант не уйдет в никуда, он принесет свои плоды

Хейтят Загитову те, кто ничего в своей жизни не предпринимает и не шевелит своей пятой точкой. В каких-то случаях хейт бывает заказным, от конкурентов. Если это будет классное запоминающееся шоу, тогда сработает сарафанное радио, тогда люди пойдут на это шоу и будут рекомендовать его другим. И не важно, какой грант ты взял – на 70, 150 миллионов или больше.

Если команда Загитовой реально сделает шоу по уровню, приближенному к шоу Татьяны Навки, и я сейчас не про богатство костюмов, а про драматургию, про вложенную душу, тогда зрители офигеют и скажут: боже, это надо посмотреть!» – сказал Алексей Железняков.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoТатьяна Навка
logoсборная России
logoАлексей Железняков
logoАлина Загитова
деньги
ледовые шоу
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