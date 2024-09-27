Илья Авербух: «В гранте всегда есть градация, сколько ты как организатор вносишь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было»

Авербух рассказал, какую долю своих средств вкладывает в организацию ледовых шоу.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«В гранте всегда есть градация, сколько именно ты непосредственно как организатор вносишь, чтобы этот проект был. Это, как правило, должно быть в половину больше той суммы, которую ты запрашиваешь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было. Но в любом случае все обращаются, потому что фонд – это сейчас такая организация, которая поддерживает многих.

Дальше уже очень сложная система прохождения этапов, если коллеги примут решение, то прекрасно. Слишком большая сумма? Вообще, для организации большого проекта эта сумма небольшая, потому что любое шоу стоит, если мы действительно говорим о большом шоу или спектакле, таких средств. Но вопрос в том, что нужно еще искать свои деньги», – сказал Илья Авербух.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0