Президентский фонд культурных инициатив: «Заявка Загитовой прошла валидацию и поступила на экспертизу. Итоги конкурса будут подведены в декабре»

Заявку Алины Загитовой на ледовое шоу за 75 млн рублей приняли к рассмотрению.

Олимпийская чемпионка Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«Объем собственных средств (привлекаемых ресурсов) является одним из десяти критериев, по которым оценивается каждый проект. Наличие софинансирования не является обязательным для участия в конкурсе, но средний уровень собственного вклада авторов проектов за 3,5 года работы фонда составляет более 80 процентов от общей суммы выделенных средств.

На данный момент заявка успешно прошла валидацию и поступила на экспертизу. Дальнейшую ее судьбу определят независимые эксперты. Итоги конкурса будут подведены в декабре.

Заявка на поддержку ледового шоу «Алые паруса», поданная от ИП Алина Загитова, является одной из почти 10 тыс. заявок, поступивших на текущий конкурс», – сообщили в фонде.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0