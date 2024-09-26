  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Не считаю, что в отношении Загитовой был перебор критики. Вопрос в том, способен ли человек делать правильные выводы»
8

Дмитрий Васильев: «Не считаю, что в отношении Загитовой был перебор критики. Вопрос в том, способен ли человек делать правильные выводы»

Дмитрий Васильев считает, что Загитова извлекла урок из критики.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге.

После появления информации о заявке в СМИ фигуристка пожаловалась на негатив в свой адрес, а также объяснила, что не указала спонсорскую помощь в софинансировании. 

«Что касается в целом критики Алины, то считаю, если повод есть, почему бы не высказать свое мнение. В конце концов, не надо давать повод для критики.

Безусловно, я за конструктивный разговор, без оскорблений и унижений. Не считаю, что в отношении Алины был какой-то перебор в этом смысле. Вопрос в том, насколько человек восприимчив к критике, способен ли делать правильные выводы.

Алина попыталась объяснить, извлекла урок, так что молодец. Надеюсь, в будущем не только она, но и другие на ее примере будут поступать так же», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Васильев
logoАлина Загитова
деньги
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Журова: «Загитова не ожидала, что может и не быть признания, а совсем наоборот. Надо пытаться помогать ей, а не оказывать давление»
46сегодня, 12:12
Железняков о заявке Загитовой на грант: «Хейтят Алину те, кто ничего в жизни не предпринимает и не шевелит пятой точкой»
124вчера, 21:16
Режиссер шоу Загитовой: «Если нам удастся подарить праздник детям Курска и Белгорода, отвлечь их от тяжелых будней, это будет большое счастье»
195вчера, 08:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Самаранч-младший заявил, что мы якобы нарушаем Олимпийскую хартию. Это сверхлицемерие и политический шантаж»
2сегодня, 14:47
Самуэльссон о новой системе старта: «Это влечет за собой риск нечестных соревнований. Мы настроены очень критически»
3сегодня, 09:26
Йоханнес Бо о новой системе старта: «Никто не в состоянии ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки»
15вчера, 19:46
IBU ввел новую систему старта в спринтах и индивидуальных гонках. Лидеры будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й
20вчера, 17:49
Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Казаков и Якуничева победили в кросс-спринтах, Канаровский и Караман – 2-е
124 сентября, 20:56
Губерниев о спортивных шоу: «Лыжи и биатлон со звездами соберут ноль без палочки на любом канале! Нам нужен нормальный спорт, вернуться на международный уровень необходимо»
3323 сентября, 10:29
Кентен Фийон-Майе: «На данный момент я очень доволен своей подготовкой. Она лучше, чем в последние два года»
23 сентября, 09:25
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
3923 сентября, 06:00
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
2623 сентября, 06:00
Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и Кноттен победили в масс-стартах, Тандревольд – 3-я, Тарьей Бо – 7-й
22 сентября, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
523 сентября, 06:00
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
120 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
116 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
38 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58