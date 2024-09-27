  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анастасия Мишина: «В свое время Мишин не взял меня в группу. Сказал родителям: ваша девочка никогда не запрыгает ни двойной аксель, ни тройные прыжки»
10

Анастасия Мишина: «В свое время Мишин не взял меня в группу. Сказал родителям: ваша девочка никогда не запрыгает ни двойной аксель, ни тройные прыжки»

Анастасия Мишина рассказала, что в детстве Алексей Мишин не взял ее в свою группу.

Мишина выступает в парном катании с Александром Галлямовым.

– Год назад мы уже говорили с вами о том, что парное катание активно движется в сторону усложнения прыжков и что пока правила таковы, что чрезмерный риск попросту не выгоден. Но вы обсуждаете между собой или с тренером, что времена могут измениться? Когда тройных тулупа и сальхова станет недостаточно, чтобы побеждать?

Мишина: Запас сложности у нас есть. Иначе говоря, если станет необходимо, то, конечно, мы будем что-то менять.

Галлямов: В прошлом сезоне, кстати, мы уже показывали руководству федерации фигурного катания вариант усложненной программы. Просто пока нам действительно выгоднее выполнять уже накатанный контент. Это не отменяет того, что у спортсмена всегда должен иметься запасной план на случай непредвиденного развития событий.

– Не пугает, что осваивать с возрастом более рискованные элементы может оказаться сложнее, чем кажется?

Мишина: Мы уже привыкли к вызовам, к тому, что нам говорят: «Вы не сможете», а мы, как выясняется, можем. В свое время, совсем в далеком детстве Алексей Мишин не взял меня в свою группу. Сказал родителям: мол, ваша девочка никогда не запрыгает ни двойной аксель, ни тройные прыжки.

Я тогда была маленькой, худенькой, соответственно и прыжок был очень маленький. Даже двойные у меня почти всегда получались с недокрутами. Обычно все говорят, что девочке нужно обязательно запрыгать до того, как она вырастет и поправится, у меня же все получилось наоборот: как только я выросла и поправилась, начала стабильно и качественно прыгать.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России
logoАлексей Мишин
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мишина о произвольной под Майкла Джексона: «Всегда мечтала катать мужские образы. У меня в таких случаях дополнительный внутренний драйв появляется»
4сегодня, 09:39
Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»
4сегодня, 09:30
Галлямов о брендовой одежде: «Не стараюсь за счет этого самоутверждаться. Думаю, мое лицо само по себе уже бренд»
31сегодня, 09:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Илья Авербух: «В гранте всегда есть градация, сколько ты как организатор вносишь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было»
219 минут назад
Навка о Щербаковой в шоу: «У нас с Анной есть договоренности, что она с нами. Очень ждем ее»
737 минут назад
Александр Галлямов: «Вес Мишиной я не чувствую, когда исполняю поддержки. Там все делается не за счет силы, а за счет техники»
755 минут назад
Роднина – журналистам: «Ваши коллеги – двоечники. Допустить российских юниоров решили еще летом»
25сегодня, 10:48
Лакерник о допуске юниоров: «Нужно задавать вопрос Родниной, откуда она это взяла. У меня данной информации нет»
24сегодня, 10:13
Анастасия Мишина: «Произвольная программа Бойковой и Козловского смотрится, возможно, более накатанной, чем у нас. Но нам сейчас нет нужды форсировать набор формы»
8сегодня, 10:06
Мишина о произвольной под Майкла Джексона: «Всегда мечтала катать мужские образы. У меня в таких случаях дополнительный внутренний драйв появляется»
4сегодня, 09:39
Галлямов о брендовой одежде: «Не стараюсь за счет этого самоутверждаться. Думаю, мое лицо само по себе уже бренд»
31сегодня, 09:14
Роднина заявила, что совет ISU допустил российских юниоров на международные соревнования
119сегодня, 08:58
Президентский фонд культурных инициатив: «Заявка Загитовой прошла валидацию и поступила на экспертизу. Итоги конкурса будут подведены в декабре»
62сегодня, 08:41
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Голиченко и Даренский, Карпентер и Маравилья покажут произвольные программы
148 минут назадLive
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски лидируют после ритм-танца, Готье и Тьерен – 2-е, Финелли и Буччарелли – 3-и
сегодня, 10:33
Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»
4сегодня, 09:30
Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
вчера, 16:44
Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Голиченко и Даренский – 2-е, Карпентер и Маравилья – 3-и
вчера, 16:18
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1621 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
1019 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26