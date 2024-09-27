Анастасия Мишина: «В свое время Мишин не взял меня в группу. Сказал родителям: ваша девочка никогда не запрыгает ни двойной аксель, ни тройные прыжки»

Анастасия Мишина рассказала, что в детстве Алексей Мишин не взял ее в свою группу.

Мишина выступает в парном катании с Александром Галлямовым .

– Год назад мы уже говорили с вами о том, что парное катание активно движется в сторону усложнения прыжков и что пока правила таковы, что чрезмерный риск попросту не выгоден. Но вы обсуждаете между собой или с тренером, что времена могут измениться? Когда тройных тулупа и сальхова станет недостаточно, чтобы побеждать?

Мишина : Запас сложности у нас есть. Иначе говоря, если станет необходимо, то, конечно, мы будем что-то менять.

Галлямов : В прошлом сезоне, кстати, мы уже показывали руководству федерации фигурного катания вариант усложненной программы. Просто пока нам действительно выгоднее выполнять уже накатанный контент. Это не отменяет того, что у спортсмена всегда должен иметься запасной план на случай непредвиденного развития событий.

– Не пугает, что осваивать с возрастом более рискованные элементы может оказаться сложнее, чем кажется?

Мишина : Мы уже привыкли к вызовам, к тому, что нам говорят: «Вы не сможете», а мы, как выясняется, можем. В свое время, совсем в далеком детстве Алексей Мишин не взял меня в свою группу. Сказал родителям: мол, ваша девочка никогда не запрыгает ни двойной аксель, ни тройные прыжки.

Я тогда была маленькой, худенькой, соответственно и прыжок был очень маленький. Даже двойные у меня почти всегда получались с недокрутами. Обычно все говорят, что девочке нужно обязательно запрыгать до того, как она вырастет и поправится, у меня же все получилось наоборот: как только я выросла и поправилась, начала стабильно и качественно прыгать.