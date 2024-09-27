Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»

Мишина ответила на вопрос, можно ли назвать Галлямова идеалом мужчины.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают в парном катании.

– По постам в Telegram-канале Александра Галлямова складывается впечатление что вы друг для друга – самые близкие люди, которые могут делиться любыми проблемами, зная, что партнер всегда поддержит. Это действительно так?

Мишина : В плане работы всегда по-деловому общаемся.

– Как считаете, Галлямова можно назвать идеалом мужчины?

Мишина : Я бы сказала, что он для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно. Например, в тех же выбросах я знаю, что в любом состоянии и при любом самочувствии Саша всегда кидает меня одинаково. Не бывает неприятных сюрпризов, когда один раз выброс получается сильным, а другой – более слабым и приходится «спасать» элемент прямо в воздухе. То же самое касается других составляющих.

– Когда люди столько времени проводят вместе на тренировках и в поездках, они, как мне кажется, невольно начинают смотреть друг на друга как на свою спортивную собственность. И вдруг партнер идет в кино или ужинать с кем-то еще. Не ревнуете?

Мишина : Так это же наоборот здорово, когда есть возможность отдыхать друг от друга, переключиться. Когда люди все время вместе, они иногда немножко и надоедают.

– Саша, а в чем заключается самое ценное качество Насти, как партнерши?

Галлямов : Стабильность. Вообще очень ценно и приятно, когда ты максимально уверен, что твой партнер может хорошо исполнить все, что должен. Плюс, мы всегда можем о чем-то поговорить. Можем на несколько минут отключиться от рабочих мыслей и что-то отвлеченное обсудить даже в ходе тренировки, когда устали и хочется немножко перевести дух. Это бывает классно.