Галлямов о брендовой одежде: «Не стараюсь за счет этого самоутверждаться. Думаю, мое лицо само по себе уже бренд»
Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной.
Мишина: Я всегда хотела рекламировать какую-нибудь спортивную одежду. Знаю, раньше подобные контракты были у Жени Медведевой и Ани Щербаковой с Nike, у Саши Трусовой – c Adidas, у Алины Загитовой – с Puma. Поучаствовать в чем-то подобном мне бы очень хотелось.
– Правильно понимаю, что спортивная одежда – это то, в чем вы себя чувствуете наиболее комфортно?
Мишина: Да.
Галлямов: Я раньше тоже большей частью предпочитал спортивный стиль. Но сейчас тяготею к классическому. Если в распорядке моего дня только тренировки и какие-то личные дела, которые не предполагают встреч с людьми, я могу и в спортивном день провести. Но чисто внутренне больше нравится именно в классике ходить.
– Популярность сильно обязывает постоянно помнить о том, как выглядишь?
Галлямов: Я вообще люблю хорошо выглядеть, как в деловом стиле, так и в спортивном. Чтобы даже незнакомым людям было приятно на меня смотреть. Соответственно никогда не позволю себе выйти на люди как-то не так одетым или с волосами во все стороны.
– Судя по недавнему снимку, который был выложен в Telegram, вы особенно тяготеете к брендовой одежде?
Галлямов: Вы имеете в виду рубашку и шорты от Gucci? На самом деле я не гонюсь именно за брендами. Если вещь понравится, если она выглядит необычно, то могу взять. Но, опять же, я не стараюсь за счет этого самоутверждаться. Думаю, что мое лицо само по себе уже бренд.
– А как относитесь к брендам вы, Настя?
Мишина: Нейтрально. Обычно я одеваюсь по настроению. Для меня главное, не ярлычок на одежде, а как она выглядит, насколько хорошо сочетается с моими представлениями о стиле. Могу обратить внимание на брендовую вещь, если это какие-то интересные крой, фасон или цвет.
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