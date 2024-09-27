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Галлямов о брендовой одежде: «Не стараюсь за счет этого самоутверждаться. Думаю, мое лицо само по себе уже бренд»

Фигурист Александр Галлямов рассказал, как относится к брендовой одежде.

Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной.

Мишина: Я всегда хотела рекламировать какую-нибудь спортивную одежду. Знаю, раньше подобные контракты были у Жени Медведевой и Ани Щербаковой с Nike, у Саши Трусовой – c Adidas, у Алины Загитовой – с Puma. Поучаствовать в чем-то подобном мне бы очень хотелось.

– Правильно понимаю, что спортивная одежда – это то, в чем вы себя чувствуете наиболее комфортно?

Мишина: Да.

Галлямов: Я раньше тоже большей частью предпочитал спортивный стиль. Но сейчас тяготею к классическому. Если в распорядке моего дня только тренировки и какие-то личные дела, которые не предполагают встреч с людьми, я могу и в спортивном день провести. Но чисто внутренне больше нравится именно в классике ходить.

– Популярность сильно обязывает постоянно помнить о том, как выглядишь?

Галлямов: Я вообще люблю хорошо выглядеть, как в деловом стиле, так и в спортивном. Чтобы даже незнакомым людям было приятно на меня смотреть. Соответственно никогда не позволю себе выйти на люди как-то не так одетым или с волосами во все стороны.

– Судя по недавнему снимку, который был выложен в Telegram, вы особенно тяготеете к брендовой одежде?

Галлямов: Вы имеете в виду рубашку и шорты от Gucci? На самом деле я не гонюсь именно за брендами. Если вещь понравится, если она выглядит необычно, то могу взять. Но, опять же, я не стараюсь за счет этого самоутверждаться. Думаю, что мое лицо само по себе уже бренд.

– А как относитесь к брендам вы, Настя?

Мишина: Нейтрально. Обычно я одеваюсь по настроению. Для меня главное, не ярлычок на одежде, а как она выглядит, насколько хорошо сочетается с моими представлениями о стиле. Могу обратить внимание на брендовую вещь, если это какие-то интересные крой, фасон или цвет.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России
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