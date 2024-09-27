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Мишина о произвольной под Майкла Джексона: «Всегда мечтала катать мужские образы. У меня в таких случаях дополнительный внутренний драйв появляется»

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала о мечте катать мужские образы.

Мишина выступает в парном катании с Александром Галлямовым.

– Ваша нынешняя произвольная программа по стилю вроде бы похожа на ту, что вы ставили в позапрошлом сезоне под Элвиса Пресли. Но лично у меня сложилось впечатление, что та заходила как-то тяжелее, особенно Насте. Под Майкла Джексона вы танцевали более органично.

Мишина: Я бы объяснила это выбранным образом. В прежней программе постановщики видели меня в роли музы Элвиса. Для меня это было не слишком понятно. Муза, вдохновение, что-то совсем эфемерное. То есть, я даже и не человек, получается?

– Как там было у Владимира Высоцкого: «Меня сегодня муза посетила. Немного посидела и ушла...»

Мишина: Ну вот да, примерно так и было. Сейчас же мы решили, что будем катать двух Джексонов. Я всегда мечтала катать мужские образы. У меня в таких случаях какой-то дополнительный внутренний драйв появляется.

– Тамара Николаевна (Москвина) как-то обмолвилась, что вам непросто дается какая-то новая хореография.

Мишина: Мне наоборот большими усилиями даются какие-то лирические образы. Они для меня менее понятны и, соответственно, менее интересны. Проще, когда есть какая-то история, сюжетная линия. Катать про любовь для меня не в пример сложнее.

– Может быть, просто не пришло время?

Мишина: Может быть, но мне кажется дело в характере. Мне и фильмы больше нравятся динамичные, позитивные.

– А вам, Саша, какая из программ ближе?

Галлямов: Если выбирать из всех, что когда-либо нам ставились, наиболее интересно было катать показательную в сезоне-2021/22 под Beggin’ в исполнении Måneskin и Oh, Pretty Woman Роя Орбисона.

Что касается Майкла Джексона, могу сказать, что все больше начинаю чувствовать эту музыку, и она мне нравится. В моей жизни вообще очень много музыки. Я так или иначе слушаю ее на протяжении всего дня. В машине, на разминке, в раздевалке, на льду, да и дома тоже. Стиль Джексона как-то сразу меня зацепил. Поэтому я с особенным удовольствием выходил на тренировку, зная, что сейчас у нас будет произвольная программа.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
музыка
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