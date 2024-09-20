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  • Александр Галлямов: «В России есть серия соревнований, которые по качеству не уступают международным. Уровень наших спортсменов как был высоким, так и остается»
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Александр Галлямов: «В России есть серия соревнований, которые по качеству не уступают международным. Уровень наших спортсменов как был высоким, так и остается»

Александр Галлямов заявил, что уровень российских фигуристов остается высок.

Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, они чемпионы мира 2021 года и бронзовые призеры Олимпиады-2022. На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Да, пока не выступаем на европейских, мировых аренах. Но в России есть целая серия внутренних соревнований, которые по своему качеству не уступают международным.

Сейчас, например, после контрольных прокатов будем готовиться к чемпионату России, который пройдет в конце декабря в Омске. Уровень мастерства наших спортсменов как был высоким, так и остается – все это прекрасно знают. И я уверен, что мы сохраним свои позиции», – заявил Галлямов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Аргументы и Факты – Санкт-Петербург»
logoсборная России
logoчемпионат России
пары
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logoАлександр Галлямов
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