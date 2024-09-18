Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова выступят на мемориале Панина в Санкт-Петербурге
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на мемориал Панина-Коломенкина.
Также в парном турнире примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Илья Миронов.
В одиночном катании заявлены Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян, Анна Фролова и другие фигуристы.
Соревнования пройдут со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге. 2-3 октября выступят юниоры, 4-5 – мастера спорта.
Опубликовала: Мария Величко
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