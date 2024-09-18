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Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова выступят на мемориале Панина в Санкт-Петербурге

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на мемориал Панина-Коломенкина.

Также в парном турнире примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Илья Миронов. 

В одиночном катании заявлены Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Артур ДаниелянАнна Фролова и другие фигуристы. 

Соревнования пройдут со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге. 2-3 октября выступят юниоры, 4-5 – мастера спорта. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга
logoсборная России
пары
мужское катание
женское катание
Мемориал Панина
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoАртур Даниелян
logoЯсмина Кадырова
logoГлеб Лутфуллин
Анна Фролова
logoВладислав Дикиджи
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