Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова выступят на мемориале Панина в Санкт-Петербурге

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на мемориал Панина-Коломенкина.

Также в парном турнире примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , Ясмина Кадырова и Илья Миронов.

В одиночном катании заявлены Владислав Дикиджи , Глеб Лутфуллин , Артур Даниелян , Анна Фролова и другие фигуристы.

Соревнования пройдут со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге. 2-3 октября выступят юниоры, 4-5 – мастера спорта.