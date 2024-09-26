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  • Светлана Журова: «Загитова не ожидала, что может и не быть признания, а совсем наоборот. Надо пытаться помогать ей, а не оказывать давление»
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Светлана Журова: «Загитова не ожидала, что может и не быть признания, а совсем наоборот. Надо пытаться помогать ей, а не оказывать давление»

Светлана Журова призвала помочь Алине Загитовой, а не оказывать давление.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее сообщила о выгорании.

«Неудивительно, Алина столкнулась с таким давлением и совсем его не ожидала. Она ведь совсем юной стала олимпийской чемпионкой и сейчас по большому счету только выстраивает свою жизнь.

С открытой душой хотела подарить зрителям красивый проект, она ведь не политик, а творческий человек. Оказалась не готова к тому, что когда дело касается денег, причем больших, люди начинают относиться по-другому. Она же впервые за это берется, никто ее не предупредил, как может быть. Особенно в столь непростое время, как сейчас.

Возможно, три-четыре года назад никто бы и не обратил внимание на ее грант (Загитова запросила 74,8 млн рублей на ледовое шоу – Спортс’‘). А тут Загитова не ожидала, что может и не быть признания, а совсем наоборот. Думаю, все-таки надо относиться к этому с пониманием, пытаться ей помогать, а не оказывать давление», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoСветлана Журова
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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