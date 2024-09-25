Татьяна Тарасова: «Допинг у нас не распространен, я отработала всю жизнь и могу об этом говорить. Американцы пусть собой занимаются»

Тарасова призвала главу USADA обратить внимание на ситуацию с допингом в США.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, что с Камилой Валиевой «обращались как с подопытным кроликом».

Он отметил, что у США пока нет доказательств, чтобы привлечь врачей и тренеров Валиевой к ответственности по закону Родченкова.

«Американцы пусть собой занимаются, нам не надо рассказывать, кто есть кто. Тем более допинг у нас вообще не распространен, я отработала всю жизнь и могу об этом говорить.

Нам не надо ездить туда пока, надо, чтобы они немного успокоились, мы-то спокойны, потому что мы это не применяли», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

Глава USADA Тайгерт: «С Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая все это поддерживала»