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Татьяна Тарасова: «Допинг у нас не распространен, я отработала всю жизнь и могу об этом говорить. Американцы пусть собой занимаются»

Тарасова призвала главу USADA обратить внимание на ситуацию с допингом в США.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, что с Камилой Валиевой «обращались как с подопытным кроликом».

Он отметил, что у США пока нет доказательств, чтобы привлечь врачей и тренеров Валиевой к ответственности по закону Родченкова. 

«Американцы пусть собой занимаются, нам не надо рассказывать, кто есть кто. Тем более допинг у нас вообще не распространен, я отработала всю жизнь и могу об этом говорить.

Нам не надо ездить туда пока, надо, чтобы они немного успокоились, мы-то спокойны, потому что мы это не применяли», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Глава USADA Тайгерт: «С Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая все это поддерживала»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoдопинг
USADA
женское катание
Трэвис Тайгерт
ТАСС
logoКамила Валиева
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