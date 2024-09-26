Дейв Лиз: «Если бы кейс Валиевой случился в США, то ее придали бы сумасшедшей обструкции. Вспомните историю Армстронга»

Дейв Лиз уверен, что Камилу Валиеву бы уничтожили бы в СМИ, будь она американкой.

– Давайте проясним по поводу кейса Валиевой. Четыре года – это перебор? И кто, на твой взгляд, виноват?

– Тут такая сложная история, потому что очевидно – это было не решение Камилы. Если мы говорим про принятие запрещенных веществ – это не ее решение, за это должны отвечать люди вокруг нее и, может быть, круг даже выше, чем просто тренеры.

Но так устроена эта система, что за прием запрещенного вещества всегда наказывается спортсмен, а не тренер. Не существует автоматического механизма, когда за это должен отвечать тренер. Поэтому история сложная. Я не считаю, что вся вина лежит на Камиле, но другого не получилось.

У меня встречный вопрос. В России была сумасшедшая волна по поводу четырех лет, на которые отстранили Камилу Валиеву. При этом вот недавно был кейс с девочкой, которую выводила на старт Юлия Липницкая, и ей тоже дали дисквалификацию на большой срок, но почему-то никого это так не взволновало. Удивительно.

Тут еще такой момент – особенность американской культуры. Если бы кейс Камилы Валиевой случился в Америке, то все средства массовой информации придали бы сумасшедшей обструкции и саму Камилу, и тренеров.

Потому что если ты пойман на допинге, это все, ты перешел черту, тебя не могут приглашать куда-то, награждать, ты в глазах публики преступник. Даже не важно, сколько тебе было лет – ты несовершеннолетний или совершеннолетний. Если тебя поймали на допинге, все, ты потерян для публики.

Вспомните историю велосипедиста Лэнса Армстронга, который был абсолютной иконой – и за спортивные достижение, и за то, что он очень много работал по поводу предотвращение рака. Но когда он был пойман на допинге, про него все забыли и при встрече плюнут в него, потому что ну вот так получилось: если ты на допинге пойман, то ты закончился для публики и для медиа, – рассказал американский журналист в подкасте «Чистый хвост».

Армстронг в 2013 году признался в многолетнем употреблении эритропоэтина и был лишен семи побед в общем зачете «Тур де Франс».

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