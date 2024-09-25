«Цифры не лгут – интерес не такой, как раньше». Что в Америке думают об отстранении наших фигуристов

В подкаст «Чистый хвост» заглянул американский журналист и любитель инсайдов Дейв Лиз . Выпуск целиком – по ссылке .

Конечно, он рассказал, как отстранение российских фигуристов воспринимают за границей.

Не все так однозначно.

Павел Копачев: Слушателей нашего подкаста сейчас волнуют фундаментальные вопросы. Самый главный – это отстранение России от мировых стартов. Ждет ли мировая фигурка Россию обратно в свою семью? Или, может быть, наоборот, ей удобно без России?

Дейв Лиз: Наверное, нет какого-то универсального ответа, чтобы все сразу согласились, что мы думаем именно так. Какая-то часть публики, безусловно, расстроена кейсом с допингом, триметазидином. Понятно, что отстранение не за это, но это довольно многих напрягает на западе, и поэтому считается, что бан этот заслуженный, хоть введен и не по этой причине.

Плюс все-таки есть некая усталость в последние годы от того, как ведут себя судьи, потому что у российских спортсменов всегда есть поддержка в судебной панели, в техбригаде, очень много судей из бывшего СССР. И это не секрет ни для кого, что, наверное, вопросы в судействе тоже повлияли на такое отношение к тому, что, может быть, и заслужен этот бан.

Но при этом у меня есть ютуб-канал, и я точно могу сказать, что цифры не лгут. С момента отстранения российских фигуристов интерес не такой, как раньше.

И сейчас нет такого обилия сильных фигуристов, которое было с присутствием российских спортсменов на международных турнирах. Раньше, предположим, было на каком-то большом старте 10 крутых фигуристов, а сейчас 4-5, и получается, у них не такая сильная конкуренция, и это не так интересно смотреть. Тебя не настолько захватывает то, что ты видишь в трансляции.

Вот возьмем Каори Сакамото. Кто бы сказал, что она станет трехкратной чемпионкой мира? А она едет к четвертому титулу в этом году. Да, безусловно, если бы она выиграла один раз чемпионат мира – это была бы прекрасная, красивая история, все бы очень порадовались, поддержали.

Но три раза подряд, неужели она действительно… Ну, она же сейчас не настолько лучше себя трехлетней давности? Ну, почему она три раза получает этот титул?

Конечно, это из-за отсутствия российских фигуристов. Поэтому это грустно.

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Но нужно отметить, что и японская история тоже не помогает: ушел Ханю, ушел Уно. Новое поколение японских фигуристов не такое сильное, не такое харизматичное. И поэтому тоже происходит отток интереса.

Больше всего недостаток российских фигуристов чувствуется в парах. Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам – это прекрасная пара, я их очень люблю. Но вспомните, насколько сильна была конкуренция в 2018-м, в 2014-м. Даже в 2022-м. А сейчас… Ну да, есть, предположим, три сильные пары, но даже они мучаются, не всегда у них получается тройной параллельный прыжок.

Поэтому, наверное, женщины и пары – это то, где больше всего не хватает российских фигуристов.

Что еще нужно отметить? Отстранение совпало с тем, что подняли возрастной ценз. И получилось, что выстрелили из двух ружей. С одной стороны, нет российских фигуристов, а с другой стороны, интересные юниоры так и не смогли выйти во взрослые. Они бы сейчас уже катались по взрослым и давали прикурить Каори Сакамото.

Сейчас они в своем юниорском бассейне. А взрослые довольно безопасно существуют в своем взрослом бассейне, а там Изабо, Луна. Ну, давайте не будем делать вид, не надо обманывать себя: они все-таки не топовые фигуристки, которые готовы всех вынести.

Они бы занимали свои шестые места, а так, получается, их никто не испытывает. Поэтому, да, безусловно, без России сложнее, без юниоров, которые раньше выходили и выносили взрослых, сложнее.

И в танцах очень сильно мешает, что сейчас в топе те люди, которые всегда занимали четвертые и пятые места, и они никуда не собираются уходить, и там тоже стагнация, и тоже ничего не происходит. Вот все это вместе добавляет к общему ощущению усталости от фигурного катания.

Россия просто всегда так много выигрывала, и это двигало конкуренцию вперед.

Полина Крутихина: Ты много шутил на тему версии Камилы Валиевой в суде – о клубничном десерте ее дедушки. Но недавно была новость, что один американский паралимпиец получил запрещенное вещество в свой организм из-за того, что использовал общий шприц со своей собакой.

Почему наши российские слушатели должны принимать эту версию американского спортсмена, но при этом не доверять версии про клубничный десерт, если обе смотрятся странно?

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Дейв Лиз: Я целиком и полностью на стороне чистого спорта, поэтому для меня случай со шприцом или случай с триметазидином у китайских пловцов ровно такой же, как этот клубничный десерт. Они все должны были попасть под отстранение, я не поддерживаю никакую допинговую историю, какое бы объяснение ни было придумано. Конечно, кому-то удается себя оправдать, но я это не поддерживаю.

Павел Копачев: Давайте проясним по поводу кейса Валиевой. Четыре года – это перебор? И кто, на твой взгляд, виноват?

Дейв Лиз: Тут такая сложная история, потому что очевидно – это было не решение Камилы. Если мы говорим про принятие запрещенных веществ – это не ее решение, за это должны отвечать люди вокруг нее и, может быть, круг даже выше, чем просто тренеры.

Но так устроена эта система, что за прием запрещенного вещества всегда наказывается спортсмен, а не тренер. Не существует автоматического механизма, когда за это должен отвечать тренер. Поэтому история сложная. Я не считаю, что вся вина лежит на Камиле, но другого не получилось.

У меня встречный вопрос. В России была сумасшедшая волна по поводу четырех лет, на которые отстранили Камилу Валиеву. При этом вот недавно был кейс с девочкой, которую выводила на старт Юлия Липницкая, и ей тоже дали дисквалификацию на большой срок, но почему-то никого это так не взволновало. Удивительно.

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Тут еще такой момент – особенность американской культуры. Если бы кейс Камилы Валиевой случился в Америке, то все средства массовой информации придали бы сумасшедшей обструкции и саму Камилу, и тренеров. Потому что если ты пойман на допинге, это все, ты перешел черту, тебя не могут приглашать куда-то, награждать, ты в глазах публики преступник. Даже не важно, сколько тебе было лет – ты несовершеннолетний или совершеннолетний. Если тебя поймали на допинге, все, ты потерян для публики.

Вспомните историю велосипедиста Лэнса Армстронга , который был абсолютной иконой – и за спортивные достижение, и за то, что он очень много работал по поводу предотвращение рака. Но когда он был пойман на допинге, про него все забыли и при встрече плюнут в него, потому что ну вот так получилось: если ты на допинге пойман, то ты закончился для публики и для медиа.

Павел Копачев: Хочется сказать нашим слушателям и, конечно же, Дейву в первую очередь, что мнения по поводу Камилы Валиевой в России разделились. Нет такого, что все поддерживают Камилу и говорят, что допинг употреблять – это хорошо.

Наоборот, множество допинг-кейсов, которые случились с русскими спортсменами позволяют говорить, что что-то в нашей системе не так. И когда это происходит в очередной раз, то многие, в том числе в комментариях на Спортсе, задаются вопросом, а когда это все закончится? Что, возможно, просто у нас не хватает хорошей спортивной медицины, базы, которая бы позволяла выигрывать так, как выигрывают сейчас многие.

Но важно понять: не все думают в России, что Валиева не виновата. Такого мнения точно нет.

Дейв Лиз: В Америке другая система финансирования спорта. Если кто-то решил принимать допинг, а такие кейсы, безусловно, есть, – это его личное решение. Не то, что его к этому подвела система. Да, был большой скандал, например, с бегунами, скандал с Nike – им помогали принимать специальные вещества, которые улучшают спортивные показатели. Но это был огромный скандал. Это, наверное, единичный случай.

А в основной своей массе, если мы говорим про допинг, то это конкретные спортсмены с их конкретной инициативой, а не системный подход.

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Фото: РИА Новости /Екатерина Лызлова, Максим Богодвид; Gettyimages.ru /Minas Panagiotakis