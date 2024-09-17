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  • Дмитрий Губерниев: «Регресс во многих видах спорта очевиден, наша задача – минимизировать потери. Как может появиться новая Загитова и Медведева без международных стартов?»
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Дмитрий Губерниев: «Регресс во многих видах спорта очевиден, наша задача – минимизировать потери. Как может появиться новая Загитова и Медведева без международных стартов?»

Губерниев объяснил, почему «новые Загитовы и Медведевы» могут не появиться.

Ранее журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз заявил о падении уровня российских фигуристов.

«К спорту в принципе стало меньше интереса, когда нас отовсюду выгнали. Хотим мы этого или нет. Мотивация становится меньше, мы сталкиваемся с большими сложностями. Но медийно фигурное катание и биатлон представляют большой интерес. Однако мастерство наших спортсменов не растет и это самая главная проблема. Причем это проблема всех видов спорта.

Рассказывать о том, что в условиях внутренних турниров мы стремимся куда-то наверх, это означает врать самим себе. Регресс во многих видах спорта очевиден, наша задача – минимизировать эти потери. Как может появиться новая Загитова и Медведева без международных стартов?

Талант оценить невозможно без выступления на мировой арене, на Олимпиаде. Люди приходят в спорт не для того, чтобы оценивать талант, а для того, чтобы выигрывать медали на турнирах. А так получаются чемпионы по талантам», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
logoДейв Лиз
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