Большой разговор с главным фигурным инсайдером: о Тутберидзе, Валиевой и Рудковской

Привет!

В шоу «Чистый хвост» специальный гость – американец Дейв Лиз , блогер, инсайдер, который внимательно следит за нашим фигурным катанием. И нередко первым делится важными новостями оттуда.

Павел Копачев , Полина Крутихина и Майя Багрянцева обсудили с Лизом самое важное. Теряет ли Тутберидзе интерес к спорту? За что на западе ценят Медведеву и Щербакову? Чем плоха фигурка без России?

Разумеется, не забыли Коляду, Дюамель и Ягудина с Плющенко.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 у нас в гостях американский инсайдер Дейв Лиз! Поговорим о фигурном катании и России

4:19 оказавшись перед Тутберидзе, что ты ей скажешь?

6:22 каких российских фигуристов обожают иностранцы? Косторная, Туктамышева и еще несколько фамилий

12:03 что цепляет Дейва в наших спортсменах? И чем они отличаются от американцев?

15:53 пары в Солт-Лейк-Сити, женщины в Турине, мужчины в Ванкувере: кто должен был выиграть?

18:45 вместе с Дейвом объясняем Паше, почему Коляда – классный фигурист

22:53 какая программа Авербуха оскорбила американцев?

25:34 ждут ли российских фигуристов обратно? И чем Дейва напрягает чемпионство Сакамото?

30:04 почему Валиеву забанили из-за десерта, а американцу с собачьим шприцом поверили?

35:49 за что Меган Дюамель недолюбливают некоторые канадцы?

39:40 в фигурном катании не хватает личностей: Дейв скучает по эпохе Медведевой и Загитовой

43:50 Дейв верит в возвращение Трусовой, но главная звезда «Ангелов Плющенко» – Яна Рудковская

47:12 Дейв звал на интервью Рудковскую и Мишина, а еще хочет разговор с Тутберидзе

47:50 чем зарабатывает Дейв? И можно ли построить карьеру на обсуждении фигурного катания?

50:39 что Дейв посмотрел бы в России? Мариинка, дом Тарасовой и «лучший ТЦ в мире»

«Цифры не лгут – интерес не такой, как раньше». Что в Америке думают об отстранении наших фигуристов

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .