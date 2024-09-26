Алина Загитова: «У меня случилось выгорание. В эти моменты самое важное – заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться и разрешить себе отдохнуть»
Алина Загитова рассказала, что у нее случилось выгорание.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию записала видео для своего телеграм-канала.
«Друзья, всем привет! Я прилетела в Москву после гастролей в Сочи и поняла, что я чуть-чуть устала и у меня случилось так называемое выгорание.
Поэтому этот «кружочек» для тех людей, кто чувствует примерно себя так же. Возможно, вам поможет это, и знайте, что вы не одни такие.
В эти моменты самое важное – заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться к нему и разрешить себе немного отдохнуть.
Поэтому в ближайшие два дня я разрешаю себе отдохнуть, при свидетелях говорю это. Поэтому всем здоровья, не болейте, все будет хорошо. Я с вами», – сказала Загитова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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