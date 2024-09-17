«Прикройся, че стоишь голая?» Загитова сняла влог о женских контрольных прокатах

«Прикройся, че ты стоишь голая?» Загитова сняла влог о женских контрольных прокатах.

Первый канал показал очередной влог олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой .

Видео посвящено женским контрольным прокатам сборной России, которые проходили 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Прикройся, че ты стоишь голая?» – сказала Загитова, обсуждая с фигуристкой Анной Фроловой ее костюм.

Ранее также был опубликован влог Загитовой с мужских прокатов.