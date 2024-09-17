«Прикройся, че стоишь голая?» Загитова сняла влог о женских контрольных прокатах
«Прикройся, че ты стоишь голая?» Загитова сняла влог о женских контрольных прокатах.
Первый канал показал очередной влог олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Видео посвящено женским контрольным прокатам сборной России, которые проходили 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
«Прикройся, че ты стоишь голая?» – сказала Загитова, обсуждая с фигуристкой Анной Фроловой ее костюм.
Ранее также был опубликован влог Загитовой с мужских прокатов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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