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Алина Загитова: «Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, мне безумно приятно. Я все читаю, все вижу, поэтому – люблю»

Алина Загитова поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

«Ну что, друзья, я выдохнула, все в порядке. Просто накопилось, решила с вами поделиться своими эмоциями. Вчера была в Москве по работе, сегодня я уже в Сочи – буду выступать на шоу «Руслан и Людмила». 

Огромное спасибо хочется сказать всем, кто меня поддерживает, мне безумно приятно видеть от вас слова поддержки. Я все читаю, все вижу, поэтому – люблю», – сказала олимпийская чемпионка Загитова в видео для телеграм-канала.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
logoсборная России
видео
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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