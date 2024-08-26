Угожаев о попытке четверного акселя на тренировке: «Думал, хуже будет. Теперь буду пробовать снова уже в следующее межсезонье»

Теги сборная России сборная США сборная Японии мужское катание Артур Дмитриев Юдзуру Ханю Илья Малинин Николай Угожаев Фигурное катание

Фигурист Николай Угожаев рассказал, как решился зайти на четверной аксель.

Ранее Угожаев показал попытку исполнить четверной аксель на тренировке. Спортсмен допустил падение.

«Я чувствовал хорошее физическое состояние и понял: надо попробовать. Получилось неплохо. Думал, хуже будет. Теперь буду пробовать снова уже в следующее межсезонье. Все‑таки слишком опасно, там много нюансов.

Из тех, кто когда‑либо прыгал четверной аксель, мне нравится Илья Малинин. Он сейчас чисто прыгает. Эталон! У Юдзуру были хорошие попытки, у Артура Дмитриева. Опасный прыжок, конечно, поэтому я восхищаюсь теми, кто его делает, — сказал Угожаев.

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7 комментариев
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А мне очень понравился четверной аксель Влада Дикиджи. Илья, конечно, этот прыжок уже освоил и поставил на поток. Это очень круто.
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У Николая есть над чем работать, кроме 4А, честно говоря.
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Не знаю, откуда у Николая уверенность в успехе исполнить 4А. Необходимого высокого прыжка с длинным пролётом у него нет как и быстрой крутки. Но, если задался этим, то удачи и без травм.
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+3
Ответ olvl
А мне очень понравился четверной аксель Влада Дикиджи. Илья, конечно, этот прыжок уже освоил и поставил на поток. Это очень круто.
У Ильи гораздо круче.Он прям на высоту борта выпрыгивает
+4
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Ответ Док Аксель
Не знаю, откуда у Николая уверенность в успехе исполнить 4А. Необходимого высокого прыжка с длинным пролётом у него нет как и быстрой крутки. Но, если задался этим, то удачи и без травм.
Это не означает, что он не может стремиться. Подход здравый. В межсезонье. Удачи
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Ответ Оля Светличная
У Ильи гораздо круче.Он прям на высоту борта выпрыгивает
Илья давно его напрыгал и напрыгивает.
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