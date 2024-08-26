Угожаев о попытке четверного акселя на тренировке: «Думал, хуже будет. Теперь буду пробовать снова уже в следующее межсезонье»

Фигурист Николай Угожаев рассказал, как решился зайти на четверной аксель.

Ранее Угожаев показал попытку исполнить четверной аксель на тренировке. Спортсмен допустил падение.

«Я чувствовал хорошее физическое состояние и понял: надо попробовать. Получилось неплохо. Думал, хуже будет. Теперь буду пробовать снова уже в следующее межсезонье. Все‑таки слишком опасно, там много нюансов.

Из тех, кто когда‑либо прыгал четверной аксель, мне нравится . Он сейчас чисто прыгает. Эталон! У Юдзуру были хорошие попытки, у . Опасный прыжок, конечно, поэтому я восхищаюсь теми, кто его делает, — сказал Угожаев.