«Музыка Linkin Park подходит темпераменту Угожаева». Хореографы Морошкин и Чистякова о короткой программе фигуриста

Теги сборная России мужское катание женское катание Николай Морошкин Матч ТВ Николай Угожаев Анастасия Марасанова Валерия Чистякова Валерия Зорина Фигурное катание

Хореографы объяснили выбор музыки Linkin Park для программы Николая Угожаева.

Ранее 18-летний фигурист Угожаев сообщил о постановке под музыку американской группы. Спортсмен тренируется в группе Дмитрия Хромина в клубе Тамары Москвиной.

«Коле мы предлагали не торопиться с постановкой, но он очень просил в конце сезона поставить ему уже что‑то новенькое. Для короткой мы выбрали музыку Linkin Park. Она подходит его темпераменту, требует серьезных физических и эмоциональных вложений. Мы над этим работаем.

А произвольную программу мы оставили с прошлого сезона, внесли только небольшие хореографические изменения и обновили костюм.

Что касается девочек, то Валерия Зорина и Настя Марасанова, которые пришли в клуб в начале межсезонья, активно тренируются, стараются. Программы у них поставлены. У Леры короткая под композицию «Круги на воде», а в произвольной она воплощает образ богини красоты – Венеры.

Мы очень старались с этими постановками, ждем, когда получится показать их публике», – рассказали хореографы Николай Морошкин и Валерия Чистякова, чей совместный ответ приводит «Матч ТВ».

Николай Угожаев: «Моя новая короткая программа – под музыку Linkin Park. Попросил тренеров поставить ее еще в конце прошлого сезона»

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2 комментария
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Вполне органично Николай под Линкин Парк катает, и прога интересная. Пожалуй одна из лучших КП на этот момент.
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Вот только на контрольных прокатах было вяленько, есть еще над чем работать.
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