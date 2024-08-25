«Музыка Linkin Park подходит темпераменту Угожаева». Хореографы Морошкин и Чистякова о короткой программе фигуриста

Хореографы объяснили выбор музыки Linkin Park для программы Николая Угожаева.

Ранее 18-летний фигурист Угожаев сообщил о постановке под музыку американской группы. Спортсмен тренируется в группе Дмитрия Хромина в клубе Тамары Москвиной.

«Коле мы предлагали не торопиться с постановкой, но он очень просил в конце сезона поставить ему уже что‑то новенькое. Для короткой мы выбрали музыку Linkin Park. Она подходит его темпераменту, требует серьезных физических и эмоциональных вложений. Мы над этим работаем.

А произвольную программу мы оставили с прошлого сезона, внесли только небольшие хореографические изменения и обновили костюм.

Что касается девочек, то Валерия Зорина и Настя Марасанова, которые пришли в клуб в начале межсезонья, активно тренируются, стараются. Программы у них поставлены. У Леры короткая под композицию «Круги на воде», а в произвольной она воплощает образ богини красоты – Венеры.

Мы очень старались с этими постановками, ждем, когда получится показать их публике», – рассказали хореографы Николай Морошкин и Валерия Чистякова, чей совместный ответ приводит «Матч ТВ».

Николай Угожаев: «Моя новая короткая программа – под музыку Linkin Park. Попросил тренеров поставить ее еще в конце прошлого сезона»