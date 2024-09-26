  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Софья Самоделкина выступит перед матчем КХЛ «Барыс» – «Сочи»

Фигуристка сборной Казахстана Софья Самоделкина выступит перед матчем КХЛ между «Барысом» и «Сочи».

Встреча начнется сегодня, 26 сентября, в Астане в 17:00 по московскому времени. Фигуристка поучаствует в предматчевом шоу.

Самоделкина – призер международной серии Гран-при. До нынешнего сезона она представляла Россию.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Барыса»
logoКХЛ
logoсборная Казахстана
женское катание
logoСофья Самоделкина
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталья Бестемьянова: «Самоделкина – русский человек, была и остается. Надо радоваться ее успехам, сопереживать, когда что-то не получается»
5622 сентября, 18:28
«Еще есть самолет и яхты». Самоделкина ответила на слова Жулина о том, что ее «поезд ушел»
18922 сентября, 13:33
Тренер Самоделкиной: «Учим Софью не обращать внимания на негативные комментарии. Дайте нам время, мы еще успеем удивить всех в мире фигурного катания»
5622 сентября, 11:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алина Загитова: «У меня случилось выгорание. В эти моменты самое важное – заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться и разрешить себе отдохнуть»
38 минут назад
«Щербакова в роли интервьюера? Отлично. Четко все вопросы задает». Угожаев о контрольных прокатах
417 минут назад
Гран-при среди юниоров. Шимада, Вада, Ю Чжэ Ким, Ко На Ен, Шифрина выступят с короткими программами
24 минуты назад
Угожаев о попытке четверного акселя: «На случайности зашел на прыжок и забыл. Пока не планирую его делать, слишком неоправданный риск»
27 минут назад
Алиса Лью представила программы под музыку Laufey и Донны Саммер, а также концепт костюмов
544 минуты назадФото
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Такахаши, Куперман, Паради представят короткие программы
5сегодня, 07:00
Железняков о заявке Загитовой на грант: «Хейтят Алину те, кто ничего в жизни не предпринимает и не шевелит пятой точкой»
109вчера, 21:16
Боброва о Lombardia Trophy: «Как мне Аннабель Морозов? Потаскала жизнь бедняжку. Вот никак»
44вчера, 19:29
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
2вчера, 19:03
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Голиченко и Даренский, Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Кватрокки и Демаре покажут короткие программы
сегодня, 07:00
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1521 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44