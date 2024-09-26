Фигуристка сборной Казахстана Софья Самоделкина выступит перед матчем КХЛ между «Барысом» и «Сочи».

Встреча начнется сегодня, 26 сентября, в Астане в 17:00 по московскому времени. Фигуристка поучаствует в предматчевом шоу.

Самоделкина – призер международной серии Гран-при. До нынешнего сезона она представляла Россию.