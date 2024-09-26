Софья Самоделкина выступит перед матчем КХЛ «Барыс» – «Сочи»
Фигуристка сборной Казахстана Софья Самоделкина выступит перед матчем КХЛ между «Барысом» и «Сочи».
Встреча начнется сегодня, 26 сентября, в Астане в 17:00 по московскому времени. Фигуристка поучаствует в предматчевом шоу.
Самоделкина – призер международной серии Гран-при. До нынешнего сезона она представляла Россию.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Барыса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости