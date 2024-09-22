Тренер Самоделкиной: «Учим Софью не обращать внимания на негативные комментарии. Дайте нам время, мы еще успеем удивить всех в мире фигурного катания»

Тренер Самоделкиной Турганова довольна ее выступлением на Гран-при среди юниоров.

Самоделкина, представляющая Казахстан, заняла на турнире в Анкаре четвертое место.

«К этапу Гран-при Софья готовилась в Астане под моим руководством. Вместе ставили ей программу, выбирали музыку, образ. Настраивались на дебютный выход.

Конечно, я понимаю ожидание общественности увидеть Софью на пьедестале, так как ранее она уже становилась призером подобных соревнований. Люди должны понимать, что такое первый старт в сезоне. Все сложилось так, как сложилось, мы довольны результатом. Софа молодец, с поставленными задачами справилась. А что самое главное для нас — она справилась психологически.

Она настоящий пахарь и умница, несмотря ни на что не теряет боевого настроя. В самом выступлении были помарки, но мы проведем работу над ошибками и станем еще сильнее.

Естественно, у нас в планах усложнять контент и включать в программу элементы ультра-си. Сейчас мы только входим в соревновательный сезон.

Софья очень искренняя и добрая девочка, мы учим ее не обращать внимания на негативные комментарии, ведь на самом деле только нам известно, какая колоссальная была проделана работа. Просто дайте нам время! Мы еще успеем удивить всех в мире фигурного катания.

Мы планируем поехать на просмотр к Рафаэлю Арутюняну в США. Если все сложится, мы хотели бы продолжить сотрудничество с таким замечательным специалистом.

Мы планируем участие Софьи на Всемирной Универсиаде. Затем нас ждет один из главных стартов — Азиатские игры в Китае. Также упорно необходимо готовиться к чемпионату мира, потому что уже начинается борьба за олимпийские лицензии. Предстоит ответственный путь», — сказала Эльмира Турганова.