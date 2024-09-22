Наталья Бестемьянова: «Самоделкина – русский человек, была и остается. Надо радоваться ее успехам, сопереживать, когда что-то не получается»

Наталья Бестемьянова выступила в защиту Софьи Самоделкиной.

Ранее фигуристка, перешедшая из России в Казахстан, заняла 4-е место на этапе Гран-при среди юниоров в Турции.

«Почему ее выступление называют неудачным? Софья хорошо выступила, откатала свою программу. Неудачный результат? Ну так она пропустила два года, это надо брать в расчет.

Простите, что кидаю камень в ваш огород, но сегодня о фигурном катании очень часто пишут люди, которые ничего в этом не понимают.

Российские эксперты говорят, что им неинтересны ее выступления из-за смены гражданства? Так эти же люди с огромным интересом следили за Дэвис и Смолкиным, когда они переходили в Грузию.

Что это, если не двойные стандарты. Она русский человек, была и остается. Надо радоваться ее успехам, сопереживать, когда что-то не получается», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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