«Еще есть самолет и яхты». Самоделкина ответила на слова Жулина о том, что ее «поезд ушел»
Самоделкина ответила на слова Жулина о том, что ее «поезд ушел».
Ранее Александр Жулин, комментируя перспективы Софьи Самоделкиной на международной арене, заявил что они «ни о чем» и «поезд ушел».
«Еще есть самолет и яхты», – записала Самоделкина в паблике «Обсудим?» в телеграме.
Самоделкина перешла в сборную Казахстана из России. На этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре она заняла четвертое место.
«Кто это такая?» Авербух отменил Самоделкину, ушедшую в Казахстан, хотя она катала в трех его шоу
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Обсудим?»
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