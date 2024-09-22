«Еще есть самолет и яхты». Самоделкина ответила на слова Жулина о том, что ее «поезд ушел»

Самоделкина ответила на слова Жулина о том, что ее «поезд ушел».

Ранее Александр Жулин, комментируя перспективы Софьи Самоделкиной на международной арене, заявил что они «ни о чем» и «поезд ушел».

«Еще есть самолет и яхты», – записала Самоделкина в паблике «Обсудим?» в телеграме.

Самоделкина перешла в сборную Казахстана из России. На этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре она заняла четвертое место.

«Кто это такая?» Авербух отменил Самоделкину, ушедшую в Казахстан, хотя она катала в трех его шоу