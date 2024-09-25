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Боброва о Lombardia Trophy: «Как мне Аннабель Морозов? Потаскала жизнь бедняжку. Вот никак»

Боброва охарактеризовала прокаты Морозов фразой «потаскала жизнь бедняжку».

Аннабель Морозов и Джеффри Чен, представляющие США, заняли второе место в танцах на льду на турнире Lombardia Trophy в Бергамо.

Федерация фигурного катания России одобрила переход Морозов в США в мае этого года.

«Как мне Аннабель Морозов? Потаскала жизнь бедняжку, конечно. Вот никак. Честно. Я в произвольной поняла, что они для меня смотрятся как юниоры – не в самом хорошем смысле этого слова.

К ритм-танцу даже не хочется возвращаться, потому что у них не готов костюм, она взяла старое платье, которое еще тогда было под самбу-румбу. Очень странный выбор музыки, потому что сначала что-то потенциально современное идет, потом они уходят, наоборот, в какие-то 50-е, и совсем как будто машина времени уходит назад, и это не смотрится. Нет, не зашло. Я не разгадала эту тайну ритм-танца», – сказала Екатерина Боброва.

«Сидел рядом человек, который является российским техническим специалистом по танцам на льду, и он говорит:

– Ой, а это кто?

– Ну, вот Аннабель Морозов.

– Они за кого катаются?

Я говорю: «За Америку». И мне сказали фразу, что, мол, мальчика взяли, кого нашли, к сожалению. Вот такое мнение было, когда увидели пару. Не знаю, может быть, еще не скатались. Они еще молодые, но вот этого потенциала, когда мы все сравнивали ее с Леной Ильиных, по шикарному коньку, по невероятной танцевальности, сейчас его нет, прошел», – добавила олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
танцы на льду
logoЕкатерина Боброва
logoсборная США
Lombardia Trophy
logoАннабель Морозов
Джеффри Чен
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