Татьяна Тарасова: «Чего это все вдруг решили вспомнить про Аннабель Морозов? Меня абсолютно не интересует то, что она сфотографировалась с флагом США»
Тарасова заявила, что ее не волнует фото Аннабель Морозов с флагом США.
Морозов перешла из России в сборную США в прошлом году. На прошлой неделе она в дуэте с Джеффри Ченом заняла второе место в танцах на льду на турнире серии челленджер Lombardia Trophy. После этого она опубликовала фото с американским флагом.
«А чего это все вдруг решили вспомнить про Аннабель Морозов? И что с того, что она сфотографировалась с флагом США?
Она сменила гражданство и теперь почему-то заинтересовала нашу общественность. У меня вопрос: а кто эти люди, наша российская общественность?
Их, кроме этого, больше ничего не интересует, а меня абсолютно не интересует то, что Аннабель сфотографировалась с флагом США», — сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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