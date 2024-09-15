Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Несет и Маркелов, Морозов и Чен, Сусис и Фирус выступят с произвольными танцами
Бергамо, Италия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20.00 по московскому времени.
Вторая разминка
5. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Тубо (Италия)
6. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
7. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
8. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
9. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
Третья разминка
10. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
11. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
12. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)
13. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
14. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 87,45
2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 70,77
3. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) – 70,18
4. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 69,52
5. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 68,58
6. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 68,52
7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,33
8. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 61,77
9. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 61,04
10. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Тубо (Италия) – 57,92
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