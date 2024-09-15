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Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Несет и Маркелов, Морозов и Чен, Сусис и Фирус выступят с произвольными танцами

15 сентября на турнире Lombardia Trophy дуэты выступят с произвольными танцами.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20.00 по московскому времени.

Вторая разминка

5. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Тубо (Италия)

6. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) 

7. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) 

8. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

9. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) 

Третья разминка

10. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

11. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

12. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)

13. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

14. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Положение после ритм-танца

1. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия) – 87,45

2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 70,77

3. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) – 70,18

4. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 69,52

5. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 68,58

6. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 68,52

7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,33

8. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 61,77

9. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 61,04

10. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Тубо (Италия) – 57,92

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Шейн Фирус
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Мария Игнатьева
Джеффри Чен
Даниил Семко
Арно Каффа
Лиа Несет
Артем Маркелов
Лея Доцци
Пьетро Папетти
Джулия Изабелла Паолино
Андреа Туба
сборная Ирландии
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