Аннабель Морозов опубликовала фото с американским флагом

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов выложила фото с американским флагом.

Морозов перешла в сборную США в прошлом году. На прошлой неделе она в дуэте с Джеффри Ченом заняла второе место в танцах на льду на турнире серии челленджер Lombardia Trophy.

Тренерами дуэта являются Чарли и Танит Уайт, а также отец фигуристки Николай Морозов.