Аннабель Морозов опубликовала фото с американским флагом
Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов выложила фото с американским флагом.
Морозов перешла в сборную США в прошлом году. На прошлой неделе она в дуэте с Джеффри Ченом заняла второе место в танцах на льду на турнире серии челленджер Lombardia Trophy.
Тренерами дуэта являются Чарли и Танит Уайт, а также отец фигуристки Николай Морозов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Аннабель Морозов
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