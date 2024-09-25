Елена Костылева: «Моя мечта – сделать 5-6 четверных и побить рекорд Трусовой. Саша поддерживает меня всегда, я беру с нее пример»

Костылева рассказала о мечте побить рекорд Трусовой по количеству четверных.

Сегодня Елена Костылева победила в соревнованиях юниорок на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.

«Здесь я выхожу соревноваться сама с собой, на этих соревнованиях мне надо было прыгнуть четверной тулуп. Четверной сальхов я прыгаю уже два года на соревнованиях, а тулуп я только выучила, и надо напрыгивать его на соревнованиях. На тренировках тулуп у меня стабильный, но когда выхожу на соревнования, есть зажатость.

В произвольную программу планируется вставить еще тройной аксель и четверной во второй половине. Насколько сложно подготовить такой контент? Сальховы уже не сложно, когда прыгаю тулуп, нужно на соревнованиях справляться с волнением, напрыгаем тулуп, будет нормально.

Моя мечта – сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на нее смотрю и беру с нее пример», – сказала Костылева.

Также она высказалась об изменении короткой программы.

«Сначала короткую программу ставила Алена Косторная , потом ее полностью переделывал Никита Михайлов , Евгению Викторовичу [Плющенко ] не понравился уровень сложности программы», – добавила фигуристка.