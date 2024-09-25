Елена Костылева: «Моя мечта – сделать 5-6 четверных и побить рекорд Трусовой. Саша поддерживает меня всегда, я беру с нее пример»
Сегодня Елена Костылева победила в соревнованиях юниорок на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.
«Здесь я выхожу соревноваться сама с собой, на этих соревнованиях мне надо было прыгнуть четверной тулуп. Четверной сальхов я прыгаю уже два года на соревнованиях, а тулуп я только выучила, и надо напрыгивать его на соревнованиях. На тренировках тулуп у меня стабильный, но когда выхожу на соревнования, есть зажатость.
В произвольную программу планируется вставить еще тройной аксель и четверной во второй половине. Насколько сложно подготовить такой контент? Сальховы уже не сложно, когда прыгаю тулуп, нужно на соревнованиях справляться с волнением, напрыгаем тулуп, будет нормально.
Моя мечта – сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на нее смотрю и беру с нее пример», – сказала Костылева.
Также она высказалась об изменении короткой программы.
«Сначала короткую программу ставила Алена Косторная, потом ее полностью переделывал Никита Михайлов, Евгению Викторовичу [Плющенко] не понравился уровень сложности программы», – добавила фигуристка.
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