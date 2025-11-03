2

Бойкова об ошибке на четверном выбросе: «Это такой элемент, который не будет никогда сто из ста, поэтому ничего страшного»

Фигуристка Бойкова высказалась об ошибке на четверном выбросе на этапе Гран-при.

Пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Красноярске.

Бойкова: После Мемориала Панина я сделала выводы насчет каскада. Заходила наоборот поспокойнее чуть-чуть, получилось прям хорошо, я рада. На выброс... Диме показалось, что я поторопилась, мы немножко стукнулись руками во время крутки, то есть я рано пошла раскручиваться. Но если бы пораньше открылась, то выехала бы.

Козловский: Просто произошел сбой ощущений партнерши, ну такой резкий элемент. Когда цепляемся, Сашу это немного сбивает и мешает в полной мере чувствовать сам полет. Поэтому из-за этого она чуть-чуть пропустила открытие, но попытка была очень приличная.

– Саш, я прям увидел, как у тебя глаза загорелись после выброса. Как смогла отключиться, потому что потом все равно нужно было собрать еще и тулуп, и выброс-флип?

Бойкова: У нас бывали разные прокаты на тренировках. Когда есть какой-то косячок на выбросе – это не повод разваливать всю программу. Наоборот – надо выдохнуть, подсобраться. Это такой элемент, который не будет никогда сто из ста. Об этом мне каждый день напоминает Станислав Александрович (Морозов), поэтому ничего страшного. Неидеально получилось, но ок, поехали дальше.

– Дим, а ты что чувствуешь, когда Сашу кидаешь в четверной выброс? У тебя сердце не разрывается на части?

Козловский: Когда мы начинали только изучение этого элемента и когда очень плотно работали в межсезонье над ним, первое время, конечно, я очень сильно переживал. Мне кажется, даже больше, чем Саша. Поскольку я понимал всю ответственность, тем более, что я был прямым свидетелем этого действия. Но постепенно страх проходит, ты понимаешь, что тебе не до него. Чтобы исполнять этот элемент, тебе нужна концентрация на себе, на своем теле, на тех задачах, которые я как партнер должен выполнить, чтобы элемент получился успешно. И когда фокус смещается на эти аспекты, то нет времени уже для страха.

– Мне еще показалось, что вы сегодня очень легко ехали произвольную программу, не было потери хода. Как-то специально готовились или планы подготовки сменились в этом сезоне?

Козловский: Я бы не сказал, что произошли какие-то кардинальные изменения. Просто прокат сегодня получался, ехалось достаточно спокойно. Ехали мы крайне размеренно, концентрировались на элементах и переходах, чтобы иметь возможность отдохнуть между самими элементами. Поэтому создалось такое впечатление.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
пары
logoДмитрий Козловский
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
logoАлександра Бойкова
Красноярье
Станислав Морозов
