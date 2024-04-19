Косторная о работе с Костылевой: «Не могу назвать себя полноценным постановщиком. Таким я пока не являюсь, я пробую»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Алена Косторная Елена Костылева Фигурное катание

Алена Косторная высказалась о том, что ставит программу Елене Костылевой.

«Я не могу назвать себя полноценным постановщиком, потому что полноценные постановщики – это те, кто с огромным именем, я таким пока не являюсь, я пробую. Я рада предоставленной возможности.

Лена Костылева – прекрасный спортсмен, рабочий, все проходит хорошо, нам помогает Евгений Викторович Плющенко, он выбрал музыку, нам всем понравился этот выбор, и мы работаем», – сказала фигуристка. 

Мама Костылевой: «Косторная – это кумир, ориентир для Лены. Алена – одна из самых «катающихся» фигуристок»

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27 комментариев
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Что называется, тренируемся на "кошках".
+41
-7
+34
Ответ Katerina Sunny
Алёнка, главное, чтобы тебе в результате не прилетело от мамы Лены.
я так думаю, что она её заткнёт легко. Это не на Лютикова наезжать)
+29
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Пробует, тренируется, набивает руку на новой звезде академии. Чувствую, новости про Леночку мы теперь будем видеть часто. Надо же раскручивать звездный статус.
+26
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У Плющенко достаточно фигуристок разного уровня, на которых Косторная могла бы потренироваться в постановке программ, но вот почему Плющенко выбрал для такого эксперимента, теперь уже свою самую большую надежду на следующий сезон, для меня не очень понятно. Но главное, как на это согласилась мама Костылевой, которая всегда была очень щепетильной в подобных вопросах. К прежнему тренеру сразу бы возник вопрос, как вы могли доверить мою, самую талантливую дочь, такой неопытной постановщице, которая не то что не профессиональный хореограф, она просто дилетант в этом деле и сама об этом говорит, что она является не полноценным постановщиком и только пробует себя на этом поприще ( я ничего не придумал, а привел слова самой Косторной). Но мало того, мама при этом еще осталась очень довольна, восхваляя Косторную. Да, Косторная была действительно отличная фигуристка, правда, когда тренировалась у Тутберидзе, но как хореограф совсем новичок. Получается, что мама отдала свою действительно талантливую дочь довольно не опытному тренеру, практически начинающему, а он поручил ставить ей программы еще более начинающему хореографу в лице Косторной и при этом все довольны. Выглядит как - то странно. Всякое бывает в биологии, может и здесь все сойдется и Лена действительно получит хорошую программу, а Плющенко подготовит ее еще лучше, чем Лютиков, это мы увидим в следующем сезоне, но пока все действия мамы выглядят не последовательно по сравнению с предыдущим периодом, где она была очень щепетильна по каждому вопросу подготовки своей дочери.
+26
-7
+19
Не, не! Музыку же выбрали Лена с мамой... Какой Плющенко?! ;)
+23
-5
+18
Алёнка, главное, чтобы тебе в результате не прилетело от мамы Лены.
+21
-5
+16
Интересно будет посмотреть, в итоге, на программу. Всем адекватным людям было понятно с самого начала, что не одна Алена там постановку ставит. Другое дело, что мамо, если что пойдет не так, не остановится, и мы тут узнаем невероятные «откровения» о Косторной.
+19
-5
+14
Ответ БезызбежноНаКрасный
я так думаю, что она её заткнёт легко. Это не на Лютикова наезжать)
Это будет великая битва.
+13
-1
+12
Это до первых крупных провалов Костылевой заткнет.
+12
-3
+9
Ответ Док Аксель
Есть такая возможность, надо пробовать и учиться ставить программы. В будущем всегда пригодится, работа интересная и хорошо оплачивается.
Это обесценивание профессионализма. Сама фигуристка говорила, что ей в "Ангеле" каждый поворот головы поставили.
+16
-9
+7
Есть такая возможность, надо пробовать и учиться ставить программы. В будущем всегда пригодится, работа интересная и хорошо оплачивается.
+12
-6
+6
Ответ ЮИ
Не, не! Музыку же выбрали Лена с мамой... Какой Плющенко?! ;)
Речь о КП, а не о ПП.
+10
-4
+6
Правильно, Алёна. Ни у кого ещё сразу и по щелчку не получалось. Иногда приходится пройти длиннющий путь, накапливая опыт и приобретая свой неповторимый почерк. Всё впереди, но пусть и первые шаги окажутся успешными для новичка. Ведь именно они подскажут есть ли смысл продолжать дальше. Успехов Алёне.
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Ответ orlitza
Это обесценивание профессионализма. Сама фигуристка говорила, что ей в "Ангеле" каждый поворот головы поставили.
Ересь какая-то )) Как профессионализм можно обесценить? Он либо есть, либо нет - всё просто. И если человек не профессионал это вовсе не значит, что он выдаст халтуру. Вот сегодня была новость о постановщике Савосина. Он тоже не профессионал, однако спортс принял новость с восторгом. Профессионал это по-вашему кто?
+7
-2
+5
Ответ orlitza
Это обесценивание профессионализма. Сама фигуристка говорила, что ей в "Ангеле" каждый поворот головы поставили.
А что здесь обесценивающего? Как учиться, если не через опыт. Так профессионализм и нарабатывается
+9
-5
+4
Ответ ЮИ
Не, не! Музыку же выбрали Лена с мамой... Какой Плющенко?! ;)
Программы две в ФК, к короткой - Плющенко, к произвольной - Лена
+7
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+3
"Я не волшебница! Я только учусь!"
+10
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Ответ Amneris
Интересно будет посмотреть, в итоге, на программу. Всем адекватным людям было понятно с самого начала, что не одна Алена там постановку ставит. Другое дело, что мамо, если что пойдет не так, не остановится, и мы тут узнаем невероятные «откровения» о Косторной.
Лена хорошо презентует, думаю любая программа будет смотреться не плохо Только вот например в ТШТ ставят проги победные, где не только красиво, но и удобно, чтобы и сил хватало на сложный контент и были учтены все возможности конкретного фигуриста - сможет ли попадать в акценты, сохранять темп, есть ли время на отдых, или наоборот показать себя с лучшей стороны и усложниться. Зрители вряд ли все осознают, часто критикуют Бывают красивые программы, но фигурист не выкатывает ее. Главное в спорте - Побеждать!
Поэтому нужен грамотный постановщик, который хорошо знаком со спортсменом
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Костылева для постановщика, на данный момент, самый легкий в работе материал. Елена может и умеет всё что требуется для презентации высокого уровня. Но в этом и опасность: надо использовать материал на 100% иначе работа будет выглядеть ремесленной поделкой. Хочется пожелать Алёне успеха в совместной работе.
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-10
+1
Ответ Любитель_ФК
У Плющенко достаточно фигуристок разного уровня, на которых Косторная могла бы потренироваться в постановке программ, но вот почему Плющенко выбрал для такого эксперимента, теперь уже свою самую большую надежду на следующий сезон, для меня не очень понятно. Но главное, как на это согласилась мама Костылевой, которая всегда была очень щепетильной в подобных вопросах. К прежнему тренеру сразу бы возник вопрос, как вы могли доверить мою, самую талантливую дочь, такой неопытной постановщице, которая не то что не профессиональный хореограф, она просто дилетант в этом деле и сама об этом говорит, что она является не полноценным постановщиком и только пробует себя на этом поприще ( я ничего не придумал, а привел слова самой Косторной). Но мало того, мама при этом еще осталась очень довольна, восхваляя Косторную. Да, Косторная была действительно отличная фигуристка, правда, когда тренировалась у Тутберидзе, но как хореограф совсем новичок. Получается, что мама отдала свою действительно талантливую дочь довольно не опытному тренеру, практически начинающему, а он поручил ставить ей программы еще более начинающему хореографу в лице Косторной и при этом все довольны. Выглядит как - то странно. Всякое бывает в биологии, может и здесь все сойдется и Лена действительно получит хорошую программу, а Плющенко подготовит ее еще лучше, чем Лютиков, это мы увидим в следующем сезоне, но пока все действия мамы выглядят не последовательно по сравнению с предыдущим периодом, где она была очень щепетильна по каждому вопросу подготовки своей дочери.
Может, она просто любит деньги?
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Ответ Westmoreland
Это будет великая битва.
неа. Разный уровень. Она псевдотренера посылает, что тот потом жалуется на всю страну, а эта - пустое место, по большому счёту.
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Всё получится. Дерзай, Алёнушка!
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