Косторная о работе с Костылевой: «Не могу назвать себя полноценным постановщиком. Таким я пока не являюсь, я пробую»

Алена Косторная высказалась о том, что ставит программу Елене Костылевой.

«Я не могу назвать себя полноценным постановщиком, потому что полноценные постановщики – это те, кто с огромным именем, я таким пока не являюсь, я пробую. Я рада предоставленной возможности.

Лена Костылева – прекрасный спортсмен, рабочий, все проходит хорошо, нам помогает Евгений Викторович Плющенко, он выбрал музыку, нам всем понравился этот выбор, и мы работаем», – сказала фигуристка.

Мама Костылевой: «Косторная – это кумир, ориентир для Лены. Алена – одна из самых «катающихся» фигуристок»