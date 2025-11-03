Федоров о выступлении на двух этапах Гран-при подряд: «Принял это как вызов и проверку себя, но повторять бы не хотел»

Фигурист Федоров не хотел бы снова выступать на двух этапах Гран-при подряд.

Фигурист Григорий Федоров прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Красноярске, где стал вторым.

– Хотелось уже отстреляться, закончить с этапами. Хотелось показать достойное катание, старался собрать оставшиеся силы и спокойно отдыхать и готовиться к чемпионату России.

– В прошлый раз произошла забавная ситуация со Светланой Владимировной (Соколовской). Разобрались?

– Мы приехали и разобрались. Когда приехали в Красноярск, Светлана Владимировна сказала: «Чтобы я увидела такое же вращение, как в Магнитогорске, ничего нового не делай».

– Вы сказали, что мало спали. Могло ли это повлиять на прокат?

– Думаю, нет, по состоянию нормально себя чувствую. Не получился лутц, там, скорее, технический момент.

– У вас два этапа подряд: Магнитогорск и Красноярск. Если повторять в следующем сезоне, согласились бы?

– Не знаю, будет ли у меня выбор, но я бы отказался. Когда узнал, что будет Магнитогорск и Красноярск, я принял это как вызов и проверку себя, но повторять бы не хотел. Если между стартами хотя бы две недели, то есть время восстановиться и настроиться на следующий. Недели будто недостаточно. Думаю, сейчас просто подготовка планомерная размеренная.

– С чем связано уменьшение количества четверных?

– Когда готовился к мемориалу Гринькова в короткой было два четверных, в произвольной четыре. Потом начались проблемы в подготовке, то болит что‑то, то заболел. И приняли решение катать тот контент, который получается из раза в раз. А когда будет промежуток времени, когда будет возможность подготовиться и накатывать более сложный, уже усложнимся.

– К чемпионату России будете стараться усложняться?

– Конечно, – сказал Федоров.

