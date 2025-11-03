  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Мельников: «Были в голове мысли, что если все будет хорошо – и программа, и прыжки, то можно побороться за тройку. Я очень впечатлен и рад»
Александр Мельников: «Были в голове мысли, что если все будет хорошо – и программа, и прыжки, то можно побороться за тройку. Я очень впечатлен и рад»

Фигурист Мельников впечатлен тем, что попал в тройку на Гран-при в Красноярске.

Фигурист Александр Мельников прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при России в Красноярске, где стал третьим.

– На самом деле я готовился к этому Гран‑при, были в голове мысли, что если все будет хорошо – и программа, и прыжки, и элементы, то можно побороться за тройку. Я очень впечатлен и очень рад.

В перерыве между утренней тренировкой и выступлением поспал, успокоился чуть‑чуть, мандражик прошел, понял, что справиться можно. Похвалю себя, что во второй половине произвольной программы поборолся за прыжки. Поругаю себя, что начинаю срывать самый стабильный элемент.

– Как родилась идея программы?

– Просто в какой‑то из вечеров решил посмотреть что‑то новое для себя и наткнулся на сериал про род Медичи, историю Флоренции. Очень сильно понравилась музыка в сериале, подумали: почему бы и нет? История интересная. Костюм делали по главному герою, который управлял всей республикой.

– Какой следующий этап?

– Следующий этап Гран‑при в Казани. Думаю, что будет поспокойнее. С количеством соревнований все меньше и меньше начинаешь переживать, потому что понимаешь, что все не так критично и можешь делать элементы. Видел список соперников, все ребята знакомые, знаю, кто и что делает, – сказал Мельников.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
