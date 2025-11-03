Бойкова и Козловский с ошибкой исполнили четверной выброс на Гран-при России в Красноярске

Бойкова и Козловский с ошибкой исполнили четверной выброс на Гран-при России.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании на этапе Гран-при России в Красноярске.

В произвольной программе они зашли на четверной выброс – сальхов, но Бойкова допустила степ-аут на приземлении. Они получили за элемент 5,07 балла – меньше, чем соперники за чистые тройные выбросы.

Все остальные элементы Бойкова и Козловский сделали без ошибок (кроме недокрута в четверть оборота на двойном акселе в секвенции). Они набрали 147,63 балла за произвольную программу, по сумме двух программ – 226,18 балла.