Костылева о страхах перед выступлениями: «Если плохо откатаю, то заберут телефон, не дадут утром шоколадку»

Елена Костылева ответила на вопросы болельщиков о спортивной карьере.

Вопросы опубликованы в фан-группе фигуристки.

– Какой прыжок хотела бы выучить следующим?

– Четверной лутц или четверной флип.

– Как ты отдыхаешь? И что для тебя вообще значит отдых?

– В основном после тренировки я всегда отдыхаю на диване в телефоне, иногда занимаюсь какими-то хобби или иду гулять.

– Есть ли у тебя страхи перед выходом на лед во время выступлений? Если да, то как у тебя получается их побороть и мешают ли они тебе во время программ?

– Страх есть. Если плохо откатаю, то заберут телефон, не дадут утром шоколадку. Борю переживание тем, что говорю себе: если я буду переживать, то будет только хуже.

– Как тебя мотивирует тренер на чистый прокат?

– Меня не надо мотивировать, я сама замотивирована на победу, а самое главное – на чистый прокат.

– Чье было решение поставить программу у Алены Косторной?

– Евгения Викторовича (Плющенко), – ответила Костылева.