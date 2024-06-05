Костылева о страхах перед выступлениями: «Если плохо откатаю, то заберут телефон, не дадут утром шоколадку»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Алена Косторная Академия Плющенко Елена Костылева Фигурное катание

Елена Костылева ответила на вопросы болельщиков о спортивной карьере.

Вопросы опубликованы в фан-группе фигуристки. 

– Какой прыжок хотела бы выучить следующим?

– Четверной лутц или четверной флип. 

– Как ты отдыхаешь? И что для тебя вообще значит отдых?

– В основном после тренировки я всегда отдыхаю на диване в телефоне, иногда занимаюсь какими-то хобби или иду гулять.

– Есть ли у тебя страхи перед выходом на лед во время выступлений? Если да, то как у тебя получается их побороть и мешают ли они тебе во время программ?

– Страх есть. Если плохо откатаю, то заберут телефон, не дадут утром шоколадку. Борю переживание тем, что говорю себе: если я буду переживать, то будет только хуже.

– Как тебя мотивирует тренер на чистый прокат?

– Меня не надо мотивировать, я сама замотивирована на победу, а самое главное – на чистый прокат.

– Чье было решение поставить программу у Алены Косторной?

– Евгения Викторовича (Плющенко), – ответила Костылева. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Леди может пытаться в вялое остроумие, но учитывая стратегию мамИры - "хайп на всем" - ответ был специально с умыслом и, скорее всего, еще и мамой написан. Главное - чтобы о доченьке говорили и писали
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий