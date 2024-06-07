Шоу Плющенко в сентябре пройдет в Алматы и Астане, в декабре – в Минске, в январе – в Баку
Евгений Плющенко анонсировал даты и места проведения своих ледовых шоу.
20 сентября в Алматы пройдет спектакль «Сказки Евгения Плющенко, 21 сентября – в Астане. Роли исполнят Александра Трусова, Софья Самоделкина, Макар Игнатов, Алена Косторная и Георгий Куница, а также другие фигуристы.
«Скоро в продаже! Казахстан, я знаю, вы ждете нас!» – написал Плющенко в соцсети.
26-27 октября в Санкт-Петербурге планируется шоу «Русалочка» с участием Трусовой и Евгения Семененко.
С 29 декабря по 4 января Москва примет шоу «Золушка», где выступят Трусова, Самоделкина и Игнатов.
14 декабря постановку «Щелкунчик» с Трусовой увидят в Минске, 11 января – в Баку.
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