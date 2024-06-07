Шоу Плющенко в сентябре пройдет в Алматы и Астане, в декабре – в Минске, в январе – в Баку

Евгений Плющенко анонсировал даты и места проведения своих ледовых шоу.

20 сентября в Алматы пройдет спектакль «Сказки Евгения Плющенко, 21 сентября – в Астане. Роли исполнят Александра Трусова, Софья Самоделкина, Макар Игнатов, Алена Косторная и Георгий Куница, а также другие фигуристы.

«Скоро в продаже! Казахстан, я знаю, вы ждете нас!» – написал Плющенко в соцсети.

26-27 октября в Санкт-Петербурге планируется шоу «Русалочка» с участием Трусовой и Евгения Семененко.

С 29 декабря по 4 января Москва примет шоу «Золушка», где выступят Трусова, Самоделкина и Игнатов.

14 декабря постановку «Щелкунчик» с Трусовой увидят в Минске, 11 января – в Баку.