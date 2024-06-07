Шоу Плющенко в сентябре пройдет в Алматы и Астане, в декабре – в Минске, в январе – в Баку

Теги Евгений Плющенко сборная России пары мужское катание женское катание Георгий Куница Макар Игнатов Евгений Семененко Александра Трусова Алена Косторная Софья Самоделкина ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко анонсировал даты и места проведения своих ледовых шоу.

20 сентября в Алматы пройдет спектакль «Сказки Евгения Плющенко, 21 сентября – в Астане. Роли исполнят Александра Трусова, Софья Самоделкина, Макар Игнатов, Алена Косторная и Георгий Куница, а также другие фигуристы.

«Скоро в продаже! Казахстан, я знаю, вы ждете нас!» – написал Плющенко в соцсети.

26-27 октября в Санкт-Петербурге планируется шоу «Русалочка» с участием Трусовой и Евгения Семененко.

С 29 декабря по 4 января Москва примет шоу «Золушка», где выступят Трусова, Самоделкина и Игнатов.

14 декабря постановку «Щелкунчик» с Трусовой увидят в Минске, 11 января – в Баку.

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10 комментариев
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Мне так нравится это говорящее название))) "сказки Плющенко!" Ахаха) Во истину бог шельму метит. Абитуриент, подумай 100раз прежде чем поступать в эту академию сказочных сказок и западных контрактов! Там вход за рубь, выход два...ляма)
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+11
т.е прямо во время сезона? Вместо подготовки к соревнованиям, вся толпа от самых маленьких до взрослых вместе с тренером будет ездить по шоу. Еще надо учесть, что к шоу надо готовиться - учить роли, репетировать
А если ты не готов к такому и не согласен, то готовь 1,9 млн штрафных
+10
-2
+8
Ответ garovatat
Мне так нравится это говорящее название))) "сказки Плющенко!" Ахаха) Во истину бог шельму метит. Абитуриент, подумай 100раз прежде чем поступать в эту академию сказочных сказок и западных контрактов! Там вход за рубь, выход два...ляма)
Я никак не могу развидеть тг канал Рудковской. Вчера по ссылке перешла. "Голубь мира" называется)
+5
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+4
Ответ nina1212
т.е прямо во время сезона? Вместо подготовки к соревнованиям, вся толпа от самых маленьких до взрослых вместе с тренером будет ездить по шоу. Еще надо учесть, что к шоу надо готовиться - учить роли, репетировать А если ты не готов к такому и не согласен, то готовь 1,9 млн штрафных
Ну да. Бракадемия именно под это заточена. Шоу, субсидии, гранты. Бюджетные деньги в частные карманы. Неужели кто-то еще считает иначе?)) Спортсмены (и малютки и большие, и будущие и настоящие) должны четко понимать для чего они нужны этому лихому коммерческому предприятию и что нужно конкретно им самим.
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Фигуристы делают выбор в нынешних реалиях в сторону ледовых шоу и материального благополучия. Начинающий этим благополучно пользуется, устраивая вояж по городам и весям России и ближнего зарубежья.
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Ответ N-fox
Я никак не могу развидеть тг канал Рудковской. Вчера по ссылке перешла. "Голубь мира" называется)
А что там? Надо глянуть!
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Игнатов с Куницами и Семененко так начинают спортивный сезон.
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Сашуля прима шоу.
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Шоу параллельно с соревнованиями входят уже в привычку.
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Ответ N-fox
Игнатов с Куницами и Семененко так начинают спортивный сезон.
Семененко из претендентов на что то вычеркиваем, Игнатов даже не претендовал. Куницы тоже не претендовали, да и нечего начинать😝
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