Матвей Янченков: «Плохо откатали обе программы, с поддержками в произвольной и тодесом в короткой появились проблемы. Будем работать»
Пара Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков заняла третье место на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 191,38 балла по итогам двух программ.
– Вам удалось справиться с первым стартом после перерыва?
Чикмарева: Нет.
Янченков: Мы плохо откатали обе программы. С поддержками в произвольной и тодесом в короткой появились проблемы. На тренировках такого не было. Будем работать.
Чикмарева: Могли сделать лучше элементы, которые получались стабильно. Обидно за такие глупые ошибки.
– Чем это можно объяснить? Перерыв повлиял?
Янченков: Тяжелее готовиться и выступать. Думаю, мы втянемся и будем радовать хорошими выступлениями.
– За что можете себя похвалить?
Янченков: За подкрутку.
Чикмарева: За то, что выступили.
– Следующий этап?
Янченков: Омск.
– Хватит времени переключиться?
Чикмарева: Очень постараемся сделать все, что возможно.
Янченков: Будем усердно готовиться и стараться.