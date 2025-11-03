Матвей Янченков: «Плохо откатали обе программы, с поддержками в произвольной и тодесом в короткой появились проблемы. Будем работать»

Чикмарева и Янченков считают, что не справились с выступлением на Гран-при.

Пара Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков заняла третье место на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 191,38 балла по итогам двух программ.

– Вам удалось справиться с первым стартом после перерыва?

Чикмарева: Нет.

Янченков: Мы плохо откатали обе программы. С поддержками в произвольной и тодесом в короткой появились проблемы. На тренировках такого не было. Будем работать.

Чикмарева: Могли сделать лучше элементы, которые получались стабильно. Обидно за такие глупые ошибки.

– Чем это можно объяснить? Перерыв повлиял?

Янченков: Тяжелее готовиться и выступать. Думаю, мы втянемся и будем радовать хорошими выступлениями.

– За что можете себя похвалить?

Янченков: За подкрутку.

Чикмарева: За то, что выступили.

– Следующий этап?

Янченков: Омск.

– Хватит времени переключиться?

Чикмарева: Очень постараемся сделать все, что возможно.

Янченков: Будем усердно готовиться и стараться.